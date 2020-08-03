Виктор Масилевич подписал контракт с “Шахтером” - новости спорта Беларуси

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Виктор Масилевич продолжит карьеру в “Шахтере” - новости спорта Беларуси

19-летний нападающий Виктор Масилевич отыграл прошлый сезон в команде “Шахтер” U-20, принял участие в 6-ти матчах экстралиги Б. Там он отличился двумя очками (1+1). Затем форвард улетел за океан и играл за USHL. Он принял участие в 40-ка матчах, заработал 16 очков (6+10) и получил показатель полезности “+4”.

Перед этим Виктор играл за “Шахтер-2”, побывал в юниорской и молодежной сборных Беларуси.

Сейчас же пресс-служба “Шахтера” сообщила, что Масилевич подписал контракт с клубом.

По итогам регулярного сезона “Шахтер” занял третье место, его опережают только “Юность” и “Неман”. В первом раунде плей-офф “горняки” наголову разгромили жлобинский “Металлург” (4:0). В ½ финала они провели 7-матчевую битву против “Гродно” и вышли победителями со счетом 4:3.

В финале Кубка президента команда Юрия Файкова проиграла против минской “Юности” со счетом 1:4. Таким образом, команда из “Солигорска” завоевала серебро.

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