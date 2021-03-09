Все больше сотрудников ММК демонстрируют готовность к труду и обороне

Работники Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) все активнее приобщаются к спорту: в 2020-м году нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили 1375 человек, что вдвое превышает показатели 2019-го.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», комбинат еще в 2017-м году - первым среди промышленных предприятий региона - создал на базе своего спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным в ВФСК «Готов к труду и обороне». И сегодня все желающие могут прийти для тестирования в легкоатлетический манеж спортклуба, где и расположен центр ГТО.

Кроме того, Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из первых предприятий России, решивших поощрять своих сотрудников материально за выполнение нормативов комплекса. Так, если работник Группы ММК завоюет золотой знак, то получит четыре тысячи рублей, серебряный – три тысячи, бронзовый – две. А еще обладатель золотого знака при выделении путевок по разнарядке может рассчитывать на дополнительное место в номере в любом из санаториев комбината.

По словам директора СК «Металлург-Магнитогорск» Дмитрия Шохова, команда ММК стала бронзовым призером среди трудовых коллективов на втором Всероссийском фестивале комплекса ГТО, который проходил в Сочи в 2019-м году.

«А в 2020-м году работники Группы ММК представляли уже не предприятие, а Челябинскую область на Всероссийских играх ГТО в Кисловодске и завоевали четыре золотые и две бронзовые медали в личных зачетах. Региональный министр физической культуры Леонид Одер направил в адрес генерального директора комбината Павла Шиляева благодарственное письмо, в котором также отметил вклад ММК в популяризацию и развитие спорта в Челябинской области», - отметил Дмитрий Шохов.

Отметим, Магнитогорский металлургический комбината всегда активно привлекает работников и членов их семей к ведению здорового образа жизни. Ежегодно по программам зимней и летней спартакиад работники Группы ПАО «ММК» соревнуются в 19-ти видах спорта. На площадках СК «Металлург-Магнитогорск» проводят спортивные праздники, в которых ежегодно участвуют десять тысяч человек.