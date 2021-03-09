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09.03.2021 12:44
Все больше сотрудников ММК демонстрируют готовность к труду и обороне

Работники Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) все активнее приобщаются к спорту: в 2020-м году нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» выполнили 1375 человек, что вдвое превышает показатели 2019-го.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», комбинат еще в 2017-м году - первым среди промышленных предприятий региона - создал на базе своего спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным в ВФСК «Готов к труду и обороне». И сегодня все желающие могут прийти для тестирования в легкоатлетический манеж спортклуба, где и расположен центр ГТО.

Кроме того, Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из первых предприятий России, решивших поощрять своих сотрудников материально за выполнение нормативов комплекса. Так, если работник Группы ММК завоюет золотой знак, то получит четыре тысячи рублей, серебряный – три тысячи, бронзовый – две. А еще обладатель золотого знака при выделении путевок по разнарядке может рассчитывать на дополнительное место в номере в любом из санаториев комбината.

По словам директора СК «Металлург-Магнитогорск» Дмитрия Шохова, команда ММК стала бронзовым призером среди трудовых коллективов на втором Всероссийском фестивале комплекса ГТО, который проходил в Сочи в 2019-м году.

«А в 2020-м году работники Группы ММК представляли уже не предприятие, а Челябинскую область на Всероссийских играх ГТО в Кисловодске и завоевали четыре золотые и две бронзовые медали в личных зачетах. Региональный министр физической культуры Леонид Одер направил в адрес генерального директора комбината Павла Шиляева благодарственное письмо, в котором также отметил вклад ММК в популяризацию и развитие спорта в Челябинской области», - отметил Дмитрий Шохов.

Отметим, Магнитогорский металлургический комбината всегда активно привлекает работников и членов их семей к ведению здорового образа жизни. Ежегодно по программам зимней и летней спартакиад работники Группы ПАО «ММК» соревнуются в 19-ти видах спорта. На площадках СК «Металлург-Магнитогорск» проводят спортивные праздники, в которых ежегодно участвуют десять тысяч человек.

ММК
Магнитогорск
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E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (906) 869-79-01

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Несовершеннолетних детей погибшего отца-одиночки в Златоусте усыновит старшая сестра
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05.03.2021 15:36
В Челябинске членов ОПГ приговорили к 73 годам за сбыт наркотиков
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05.03.2021 15:28
У православных Вселенская родительская суббота
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05.03.2021 15:27
На 8 Марта виновницы торжества получат в подарок умные часы, а не смартфоны
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05.03.2021 14:53
В Челябинской области прокуратура лишила полномочий двоих депутатов
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05.03.2021 14:48
Браконьеры закинули в Увильды запрещенные законом сети и были задержаны
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05.03.2021 14:33
В Челябинске пассажиров провожал в путь полицейский «цветочный» патруль
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05.03.2021 14:24
Девятая весна «CHELоBEKA ТЕАТРА» растопила сердца критиков и зрителей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:22
В прокуратуру поступило уголовное дело о мошенничествах при реконструкции аэропорта Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 14:15
В Челябинске для милых дам серьезных профессий споет «Хор Турецкого»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:55
8 марта Wink покажет лучшие фильмы и сериалы для женщин бесплатно
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:45
Дорожники не могут очистить Челябинск из-за брошенных вдоль дорог автомобилей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 13:41
В Троицке грузовик задавил женщину
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:59
«Железная леди» цинкового завода рассказала о работе на производстве
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:34
«Мы постоянно на работе»: полицейские поздравили дам с 8 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:29
СК начал проверку по факту гибели отца-одиночки из-за взрыва на заводе в Златоусте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:07
Дело пьяного водителя BMW, насмерть сбившего челябинца, ушло в суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 12:01
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 53 тысячи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:31
Текслер распорядился помочь семье погибшего отца-одиночки, воспитывавшего шестерых детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:29
Южноуральцам «65+» предписано оставаться на самоизоляции еще на две недели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 11:00
В Златоусте в цехе при взрыве газового оборудования погиб многодетный отец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:54
В Челябинской области продолжают помогать семьям с детьми с инвалидностью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:27
Южноуральских заключенных начали прививать от коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:16
ММК представил импортозамещающую систему «АТАЧ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 10:05
Рейтинг самых влиятельных женщин Челябинской области снова возглавила Ирина Гехт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
05.03.2021 09:31
Власти Челябинской области усилят поддержку оперного театра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 19:37
Прокуратура: директор аэропорта Челябинска заставил подчиненного инсценировать ДТП
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 18:17
Директора аэропорта Челябинска отправили под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:47
В Нязепетровске больше недели без тепла остаются жители 17 домов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:27
Эксгибиционист из Миасса дал признательные показания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 17:07
Общество слепых попросило дорожников Челябинска облегчить им жизнь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:54
В пятницу в Челябинской области снег и порывистый ветер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:47
МВД России: уголовное дело в отношении застройщика Сребрянского и его родственника составило порядка 300 томов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:45
В Увельском районе пьяная женщина отказалась выходить из горящего дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:44
Челябинцев зовут на службу по контракту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:41
Анонсы событий и мероприятий на пятое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:36
Суд оставил без изменения приговор руководителю цирковой студии Южноуральска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:34
Прощание с профессором ЧелГУ Александром Дудоровым пройдёт шестого марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 16:05
ВТБ нарастил выдачи кредитов наличными в Челябинской области на две трети
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:59
Безруков: Информация об аварии на ТЭЦ-2 передана в Росприроднадзор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:58
В Челябинске под суд пойдет родственник скандального застройщика Сребрянского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 15:24
Штормовое предупреждение для южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:56
Разлившиеся под Челябинском фекалии попали на берег озера Курлады
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:37
Трое педагогов из Магнитогорска получили по полмиллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:25
В Челябинске задержан не брезгливый серийный вор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 14:24
В отношении депутата ЗСО возбуждено уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:59
В Горнозаводской зоне Челябинской области установились неблагоприятные погодные условия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:41
Жители Челябинска могут бесплатно защитить своих питомцев от бешенства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:39
Магнитогорец, вышвырнувший собаку из окна высотки, пойдёт под суд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 13:09
В Челябинске задержан депутат ЗСО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 12:06
В Челябинской области за время пандемии умерло более двух тысяч пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 12:04
В Челябинске провалился проспект Ленина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 11:44
В Златоусте брат и сестра, являющиеся сиротами, выиграли суд по делу о получении жилья
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 11:24
В Челябинске в Народной фотостудии к 8 марта открывается «Галерея изысканностей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 11:20
В Челябинске кондуктор снова выгнала из трамвая школьника, у которого не хватило денег на проезд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:58
«Притяжение» усилило лидерские позиции ММК в сфере территориального развития
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:37
Южноуральцы могут приобрести открытку с видами Таганая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:25
В Челябинске из-за снегосвалки легковушка протаранила пассажирский автобус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:18
В шести муниципалитетах Челябинской области сохраняется режим ЧС
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 10:00
Ушёл из жизни астрофизик, профессор ЧелГУ Александр Дудоров
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:41
В Челябинской области привито от ковида более 85 тысяч человек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:37
В суд ушло дело южноуральцев, которые оборудовали нарколабораторию в бане
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:21
Руководство полиции по Каслинскому району отстранено от работы по подозрению в коррупции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
04.03.2021 09:00
Россельхозбанк увеличивает доходность по вкладам в Челябинской и Курганской областях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 20:27
Со 2 марта ежемесячная выплата из маткапитала снова продлевается по заявлению
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 20:19
В ДТП со скорой под Магнитогорском один пациент погиб и четверо человек пострадали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:44
В Челябинске установят знаки, предупреждающие о принудительной эвакуации транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:09
«Уральский булат»: экспедиция на перевал Дятлова стала для ее участников откровением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:09
Приобщиться к прекрасному: выпил – и в органный зал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 17:07
В Челябинске из-за снежных холмов водители не видят пешеходов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:55
В Челябинской области будут продвигать лучшие товары
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:55
В Челябинской области аграрии имеют возможность улучшить жилищные условия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:42
Треть миллиона потерял житель Троицка, решив заработать игрой на брокерском рынке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 16:09
В четверг в Челябинской области местами пройдет небольшой снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:50
Анонсы событий и мероприятий на четвертое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:49
Челябинец, сжегший мать, два года получал ее пенсию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:34
Солист челябинской оперы получил грант губернатора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:22
Дирижер Игорь Ежов: У слушателей к концу выступления даже лица другими становятся
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:11
В Магнитогорске разыграли хоккейный Кубок с доброй историей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 15:02
В Челябинске задержали грабителя «по горячим следам»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:35
Брат Норда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:31
ВТБ в Челябинской области с начала года увеличил продажи автокредитов более чем на 40%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:31
Текслер оценил возможности и перспективы «Малой Сосновки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 14:11
В частном доме в Агаповском районе взорвались газовые баллоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:58
ФСБ задержала директора аэропорта Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:31
Плата за доверчивость: мошенники изобретают всё новые уловки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:10
Туристка из Нижневартовска получила травму на Таганае
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:08
На дороги выведена вся техника, чтобы выполнить поручение Котовой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 13:07
В Златоусте покончил с собой директор школы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 12:49
Гендиректор челябинского завода пойдёт под суд за мошенничество
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 12:18
Вступило в силу решение о взыскании с ЧМК 47 миллионов за сброс сточных вод в Миасс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 12:11
Дневники Вандышева расскажут, как менялся Челябинск сто лет назад
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:50
СК начал проверку по факту смертельной травмы монтера путей в Златоусте
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:48
Челиндбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:42
ОМОН Златоуста обеспечивает безопасность на Всероссийских соревнованиях по водному поло
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:28
В Челябинской области за сутки число победивших ковид превысило число новых заболевших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:19
В Челябинской области вынесен первый приговор за отказ удалять из соцсетей порочащую информацию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 11:11
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий и возможном закрытии дорог
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:34
На сцене челябинского «Манекена» за право смешить людей друг с другом сразятся три клоуна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:33
Из мигрантов – в водители маршруток: жительница Челябинска поставила нелегалов на поток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:29
В Миассе автогрейдер протаранил троллейбус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:28
Юноши из школы единоборств РМК поборются за участие в первенстве УрФО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:12
Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты в театр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 10:00
Челябинцы могут без комиссии оплатить электроэнергию, отопление и ГВС в Сбербанке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.03.2021 09:35
Челябинцев предупредили об отключении светофоров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 21:34
На территории трех городов Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 20:26
В среду в Челябинской области местами мокрый снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 20:15
Анонсы событий и мероприятий на третье марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 17:19
Передовые технологии «Интерсвязи» оценили на всероссийском форуме в Санкт-Петербурге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 17:18
Еще один южноуралец «нарвался» на пожизненный срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 17:17
В Челябинск на фестиваль «Огни Урала» съедутся мастера со всей России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 17:08
Безработная челябинка расплатилась с таксистом сувенирной купюрой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 17:00
Челябинские медики и на спортивной лыжне оказались на высоте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 16:49
Рожденные бездомными Радины дети будут жить в тепле домашнего очага
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 16:39
«Такого экстрима у меня не было»: Челябинский министр культуры вернулся с перевала Дятлова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 15:53
Собака плакала: в Златоусте кинолог спас замерзающего на улице пса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 15:21
Средняя зарплата в Челябинской области приблизилась к 50-ти тысячам рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 15:20
С любовью о Челябинске – выставка «Мой город» в галерее «Гармония»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 15:06
Семья из Челябинска попала в ТВ-шоу по перевоспитанию детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 15:04
К дверям челябинской клиники подкинули переломанного кота в мешке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:58
В Челябинской области этой зимой были рождены Король, Королева, Принцесса и Князь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:53
В Челябинске вор стал жертвой вора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:38
В Челябинске восстанавливают поврежденную в непогоду иллюминацию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:36
Челябинские водолазы прошли проверку на прочность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:23
О способах контроля за самозанятыми узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:23
Спортсмен из Челябинска стал чемпионом России по мужскому самбо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:16
На Уфимском тракте погиб дорожник, который чистил пескоразбрасыватель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.03.2021 14:07
Челябинское УФАС признало рекламу Sunlight о закрытии магазинов недостоверной