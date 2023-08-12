Выступление Фогеля, 172 команды и ценные призы: в Челябинске прошел турнир по баскетболу

Шестьсот молодых людей со всего Южного Урала стали участниками Всероссийского турнира по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч» в Челябинске. Победителей турнира в категории «Дети» поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Сегодня мы проводим самый массовый и популярный баскетбольный турнир «Оранжевый мяч». В Челябинске очень любят баскетбол. Я пообщался с ребятами, у всех отличное настроение. Самое главное и самое важное, на мой взгляд, - все, кто сегодня принимает участие, уже победители, потому что участвуют в этих соревнованиях. Желаю успехов всем, кто сегодня продолжает эту борьбу», – поприветствовал участников спортивного праздника Алексей Текслер.

В баскетбольных баталиях участие могли принять все желающие. Нужно было только собрать команду и зарегистрироваться. В общей сложности в рамках турнира состоялось 203 игры. Баскетболисты соревновались в пяти категориях и боролись за медали, кубки и денежные призы от региональной Федерации баскетбола. Общий призовой фонд составил 100 тысяч рублей.

«Это мероприятие - некий лакмус, чтобы посмотреть, что происходит со спортом в городе, в области и в баскетболе, в частности. Почти 200 команд приняли в нем участие. В основном это дети и подростки, которые, я надеюсь, сегодня оставили свои гаджеты, вылезли из-за компьютеров и пошли заниматься здоровым видом спорта. Подняли свое настроение и физическую силу. Ради таких людей мы проводим мероприятия», – рассказал журналистам директор «РМК-Арены» Николай Сандаков.

На соревнования приехали ребята из 21 муниципалитета Челябинской области. Уроженец Троицка, 19-летний Кирилл Кострыкин, сейчас учится в Троицке. Вместе со своими друзьями он решил собрать команду и заявиться на соревнования. О своем решении ребята не пожалели. «Я люблю спорт: с девяти лет на лыжах катался, первый разряд есть, лаптой занимался, в баскетбол играю четыре года. В Челябинске нам понравилось! Соревнования классные!» – сказал молодой баскетболист Кирилл Кострыкин.

Зрители турнира могли также посмотреть на выступления танцевальных коллективов, музыкантов, стрит-артистов, «конкурс снайпера» и граффити-шоу. А еще для гостей праздника работала фотозона.

Каждый мог выложить фото в группу Федерации баскетбола Челябинской области, получить номерочек и стать участником лотереи. Призов тут тоже было много!

Хедлайнером соревнований стал молодежный исполнитель Фогель.