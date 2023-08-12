12.08.2023
Две недели под влиянием мошенников
12.08.2023
Подозреваемый в убийстве челябинки выходец из Средней Азии задержан
12.08.2023
В Сосновском районе по вине водителя иномарки погиб мотоциклист
12.08.2023
В Брединском районе погибла девушка-водитель, шестилетняя девочка получила травмы
11.08.2023
Семьи погибших и пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат спецвыплаты
11.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 12 и 13 августа (18+)
Выступление Фогеля, 172 команды и ценные призы: в Челябинске прошел турнир по баскетболу
17.05.2023
В Челябинске построят Центр развития баскетбола
29.01.2023
Правительство Челябинской области и Российская федерация баскетбола заключили соглашение о сотрудничестве
03.08.2022
Челябинцев приглашают на «Оранжевый мяч»
14.06.2022
В Челябинск привезут высшую награду российского баскетбола
В школах и на предприятиях Челябинской области отработают план действий на случай ЧС
11.08.2023
Публичные слушания по правилам землепользования и застройки Челябинска признаны состоявшимися
10.08.2023
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023