Южноуральские спортсмены завоевали медали летних игр Сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В Уфе продолжаются Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Южноуральские спортсмены завоевали медали летних игр в первые дни состязаний.

В первый день Игр прошли соревнования по лёгкой атлетике. В беге на 100 м южноуральская спортсменка и член сборной России Анастасия Актуганова завоевала золотую медаль (11.98 рекорд России).

Во второй соревновательный день представительница Челябинской области Мария Попова заняла 3 место.

Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят в Уфе. Спецрейсами в Уфу прилетели спортсмены из 30 стран. Самую крупную команду представила Россия - 495 человек (в том числе 13 - из Башкортостана), Беларусь - 162, Казахстан и Узбекистан - по 70, Иран - 69, Ирак - 60, Кения - 41. Прибыли также делегации из Армении, Грузии, Латвии, Бахрейна, Израиля, Иордании, Испании, Вьетнама, Пакистана, Турции, Таиланда, Саудовской Аравии, Омана. США представляет единственный спортсмен - легкоатлет Бреди Перри.

Всего на 18 спортивных площадках будут разыграны медали в 21-м виде спорта.

Международные летние игры сурдлимпийцев завершатся 2 августа.