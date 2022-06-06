Жительница Челябинска признана одной из лучших футбольных мам страны

Жительница Челябинска Наталья Мухина признана одной из лучших футбольных мам страны – 33-летняя горожанка заняла первое место на всероссийском конкурсе, который проходил в социальных сетях сообщества «Футбольные мамы», в формате онлайн.

Как рассказывают организатора, мамы со всей России в течение месяца записывали видео, в котором показывали, как они занимаются спортом со своим ребенком, какие полезные завтраки готовят.

В результате короны победительниц были вручены трем из 22-х финалисток, включая челябинку Наталью Мухину, которая так подписала свое присланное на конкурс фото: «Всем привет из сурового города Челябинска!!!! Меня зовут Наталья Мухина, мне 33 года! Я - мама замечательного, активного, весёлого мальчугана Романа! Роме пять лет, он очень любит играть в футбол, занимается в детской школе футбола третий год! Я с детства играю в волейбол, а папа у нас - баскетболист! Мы очень активная и спортивная семья! Не любим сидеть дома и на месте! Любим много гулять, путешествовать, посещать разные, интересные места! Наш девиз: Семья и спорт - это мы! Мы готовы допрыгнуть до луны, мы готовы выпить океан, успех и победа достанутся нам!».