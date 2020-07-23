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Александр Егоров: Главы районов Челябинска ведут претензионную работу с подрядчиками по озеленению

Среда обитания
Сегодня, 10:08
Автор: 
Евгения Александрова

Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров прокомментировал представления прокуратуры главам Центрального, Советского, Ленинского и Калининского районов по поводу гибели 249-ти деревьев и кустарников.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", зеленые насаждения были высажены в рамках заключенных в прошлом году 17-ти муниципальных контрактов, включающих в себя строку "Озеленение".

Проверка исполнения природоохранного законодательства была проведена в соответствии с поручением прокурора Челябинской области Виталия Лопина. Осмотр растений провели районные надзорные ведомства совместно с представителями городского управления экологии и природопользования, выявив факты гибели большого количества деревьев и кустарников.

В пресс-центре прокуратуры региона заявили, что в ходе проверки были выявлены, кроме прочего, факты бездействия районных чиновников. По мнению надзорного ведомства, главы вышеназванных районов не предпринимали никаких мер, чтобы заставить ответственных за сохранность зеленых насаждений подрядчиков исполнить гарантийные обязательства по компенсационной высадке растений.

По словам Александра Егорова, администрации районов с прошлого года ведут претензионную работу с подрядчиками. Он заверил, что все неприжившиеся деревья и кустарники будут заменены по гарантии.

"В сквере по Тернопольской этой весной не распустилось 53 куста жимолости (всего их было здесь высажено более 900). Растения начали заменять в мае: частично работы успели провести, позднее в Челябинске установилась жара - при такой погоде проводить высадку нецелесообразно. После установления подходящих среднесуточных температур подрядчик закончит работы", - сообщил Александр Егоров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Калининском районе подрядчик уже выплатил штраф. В Советском районе, в сквере по Воровского, 21, часть кизильника также погибла - подрядчику направлены все претензии для замены их в рамках гарантийных обязательств. 

"В одном из скверов произошла техническая ошибка между видами деревьев - вместо ив были высажены липы, и они отлично прижились (стоимость и ценность для окружающей среды этих деревьев равноценна)", - подчеркнул Александр Егоров.

В Ленинском районе растения, по его словам, пострадали от рук самих жителей: кусты можжевельника люди выкапывали для собственных нужд. 

"Администрация района обратилась в полицию по факту хищения кустов, а оставшаяся зелень была пересажена в другое место. Ель, которую окружал можжевельник, подрядчик заменил. Еще часть растений погибла не от отсутствия ухода, а из-за отходов жизнедеятельности домашних животных, которых местные жители выгуливают прямо на газонах", - рассказал Александр Егоров.

Он добавил, что засохшие ели на снимке одного из СМИ Челябинска были высажены самими жителями Советского района. Местная администрация помогала поливать деревья, однако они, увы, погибли.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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