06.06.2022
Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции
06.06.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты
06.06.2022
За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца
06.06.2022
Детские песочницы Челябинска наполняют «строительной смесью» вместо песка
06.06.2022
Челябинский аэропорт восстановил работу после эвакуации пассажиров
06.06.2022
В Челябинской области еще одного выпускника удалили с ЕГЭ без права пересдачи в этом году
Андрей Ксензов сообщил о грядущей проверке лип на Комсомольском проспекте
30.05.2022
Общественники пожалуются на «запоровших» озеленение Комсомольского проспекта лиц в прокуратуру
27.05.2022
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
18.05.2022
Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска
27.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022