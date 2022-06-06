Андрей Ксензов сообщил о грядущей проверке лип на Комсомольском проспекте

Очередная проверка состояния высаженных в 2021-м году на Комсомольском проспекте в Челябинске лип состоится в среду, восьмого июня. Ее проведут совместными силами представители комитета дорожного хозяйства, управления экологии и природопользования и МБУ «Геоцентр».

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, комментируя недавнее заявление общественников из движения «Эко-Стандарт» о проблемах с озеленением данной магистрали, нежелании подрядной организации проводить работу над ошибками и готовности пожаловаться на виновных лиц в прокуратуру и СК.

«В случае выявления нарушений подрядчик устранит их за свой счет», - подчеркнул Ксензов.

По словам чиновника, к настоящему времени подрядчик - ООО «Зеленый Челябинск 74» - в рамках гарантийных обязательств заменил пять деревьев, а также провел работы по замене верхнего слоя грунта в местах посадки.

«На сегодняшний день листовой покров отсутствует на трех пересаженных липах», - отметил Андрей Ксензов.

Замглавы Челябинска напомнил, что высадка 59-ти мелколистных лип на участке Комсомольского проспекта от улицы Чайковского до Молдавской была проведена в 2021-м году в соответствии с муниципальным контрактом между «Геоцентром» и «Зеленым Челябинском 74».

В зимний период специалисты КДХ совместно с представителями управления экологии и природопользования и «Геоцентра» произвели осмотр зеленых насаждений на предмет соответствия деревьев требованиям технического задания, являющегося неотъемлемой частью контракта.

«В ходе осмотра было действительно выявлено 43 дерева, визуально не соответствующих техническому заданию. Но в связи с тем, что осмотр проводился зимой, высота снежного покрова не позволила оценить реальный размер диаметра стволов деревьев. Повторное обследование было проведено 13-го апреля при благоприятных погодных условиях. Составлен акт о соответствии высаженных деревьев, согласно которому из 59-ти лип не соответствует техзаданию четыре дерева. Еще две липы были уничтожены (снесены) в результате ДТП», - отметил Андрей Ксензов.