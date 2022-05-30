Общественники пожалуются на «запоровших» озеленение Комсомольского проспекта лиц в прокуратуру

Челябинские общественники из движения «Эко-Стандарт» снова заявили о проблемах с озеленением Комсомольского проспекта и нежелании подрядчика проводить работу над ошибками, а также сообщили о своей готовности пожаловаться на виновных в прокуратуру и СК.

«Часть деревьев, высаженных в зимний период в прошлом году при озеленении Комсомольского проспекта погибли, несмотря на многочисленные обращения общественников. Более того, подрядчик так и не исправил ранее допущенные нарушения, в рамках которых должен был по требованию комитета дорожного хозяйства заменить 43 дерева, которые не соответствовали контракту», - заявили в «Эко-Стандарте».

Эксперты общественного объединения пояснили, что результаты проведенного 28-го мая исследования таковы: из 59-ти деревьев только 18 соответствуют требованиям контракта; остальные не соответствуют либо погибли.

«Напомним, деревья по данному контракту должны соответствовать следующим требованиям: «Высадку производить деревьями породы «Липа мелколистная» в количестве 59 штук. Для высадки должны использоваться саженцы лиственных пород ГОСТ 24909-81, они должны быть высотой не менее 3,5-4,0 м; высота штамба 1,5-2,0м; диаметр штамба не менее 4,5 см; количество скелетных ветвей – не менее семи; саженцы должны иметь симметричную крону», - процитировали общественники выдержку из приложения 1 техзадания к госконтракту 21-94026Э.

Также экоактивисты отметили, что ранее комитет дорожного хозяйства, отвечая на их запрос, сообщал, что подрядчик заменит растения в период с 25-го апреля по 25-е мая.

«Но, как мы видим, никаких работ подрядчик так и не провел. Более того, высадка была принята и уже скоро истекает сам контракт, по которому подрядчик должен до июля ухаживать за деревьями, но никакого ухода нет. Мы надеемся, что комитет дорожного хозяйства, города Челябинска все-таки заставит подрядчика заменить деревья и сделать все в соответствии с контрактом. Мы также сообщаем о том, что нами подготовлено обращение с результатами инструментальных исследований в прокуратуру и следственный комитет с просьбой о проведении проверки по факту превышения должностных полномочий должностными лицами с причиненным ущербом бюджету города и гражданам, из чьих налогов оплачиваются данные работы», - заявили в «Эко-Стандарте».

Получается, зря общественники радовались (в начале февраля текущего года тому, что подрядная организация - «Зеленый Челябинск74» - весной заменит липы на Комсомольском проспекте.

Экоактивисты тогда сообщили, что после проведенной по их обращению общественной экспертизы о несоответствии 46-ти из 59-ти высаженных лип параметрам и требованиям технического задания комитет дорожного хозяйства Челябинска провел выездную проверку, в ходе которой доводы экспертов «Эко-Стандарта» подтвердились.

После проверки городские власти обязали подрядную организацию «Зеленый Челябинск74» устранить все замечания и нарушения, заменив деревья на новые и, кроме того, завести новый грунт и восстановить поврежденный газон в период с 24-го апреля по 25-е мая текущего года. Все эти работы исполнитель контракта должен был осуществить за свой счет.

«При этом работы по контракту не будут приняты, пока подрядчик не устранит все нарушения», - сообщили в феврале в «Эко-Стандарте».

Сейчас на носу июнь, а воз, получается, и ныне там?

К слову, в комитете дорожного хозяйства Челябинска прокомментировать данную ситуацию готовы только по запросу.