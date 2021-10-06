«Бабье лето» еще порадует жителей Челябинской области

В Челябинской области зрелое «бабье лето» решило задержаться в регионе еще на несколько дней – вплоть до воскресенья прогнозируется ясная, теплая и маловетреная погода.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Гидрометцентре, температура воздуха в дневные часы в течение предстоящих трех дней (по субботу) прогнозируется плюс 9-14 градусов, - в ночные часы – от плюс трех до минус трех градусов. По данным Уральского Гидрометцентра, температура в ближайшие дни будет на 2-3 градуса выше нормы.

Ветер северо-западный три восемь метров в секунду. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление будет значительно выше нормы, во второй половине недели оно начнет снижаться, но так и останется выше нормы почти на 10 единиц.

Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.

«Уже в предстоящие выходные дни погода вновь переменится, арктический атмосферный фронт вытеснит тепло вначале с севера Свердловской области, Пермского края, в воскресенье 10 октября похолодает на всей территории Урала, - рассказали в Уральском Гидрометцентре. - В воскресенье и в первые дни следующей недели пройдут осадки в виде мокрого снега, временами с дождем».

Считается, что молодое «бабье» лето наступает в период с 28 августа по 11 сентября, старое – с 14 по 21 сентября. «Однако, эти даты относительны, циклоны и антициклоны по расписанию не ходят, а такая погода устанавливается только под влиянием стационарной области повышенного давления», - уточняют синоптики.

В разные годы «бабье лето» длится от нескольких дней до двух недель. Изредка случается осень без бабьего лета. В этом году осень периодически балует южноуральцев теплом.

В разных странах «бабье лето» называют по-разному: в Германии - «лето старых баб», в Болгарии - «цыганское лето», в США – «индийское лето».