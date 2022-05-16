Белая трясогузка Таганая приготовила сюрприз сотрудницам нацпарка

Таганайская трясогузка не придумала ничего лучше, чем устроить гнездо под капотом автомобиля: обнаружившиеся такой неожиданный сюрприз сотрудники нацпарка «Таганай» (Челябинская область) срочно организовали переезд пернатой и ее будущего потомства.

Как рассказали в национальном парке, когда служебный транспорт хотели отправить в рейс после зимней стоянки, выяснилось, что белая трясогузка успела отложить шесть яиц.

Маму-птицу, ее еще не рожденных детей вместе с домом переселили в более надежное место. Крылатая наблюдала за процессом издали, не скрывая своего волнения, но потом успокоилась и вернулась к насиживанию кладки.

«Когда птенцы появятся на свет, для обоих их родителей начнется самое беспокойное время. В течение светового дня подрастающим трясогузкам требуется до 300 кормежек. Правда, уже через две недели молодое поколение покидает родной кров, к самостоятельной жизни оно будет полностью готово еще через восемь-десять дней», - отметили в нацпарке «Таганай».