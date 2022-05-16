Белая трясогузка Таганая приготовила сюрприз сотрудницам нацпарка

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Центральный район Челябинска расцветает – в прямом смысле этого слова: на сегодняшний момент здес
16.05.2022

Петуния и тагетес, сальвия и цинерария: центр Челябинска расцветает

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На прилегающей к челябинскому дворцу спорта «Юность» территории,
16.05.2022

Поребрики и освещение: в будущем сквере у челябинской «Юности» кипит работа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова поручила главам районов обратить внимание на начало покоса травы
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16.05.2022

Котова: К восьми утра не должно быть мусора на улицах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители челябинского поселка Чурилово бьют тревогу по поводу засохших деревьев вдоль улицы Сергея
16.05.2022

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Владимир Белковский был радиоинженером, в фотографии – фотолюбителем. Но именно в фотографии оста
16.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Белая трясогузка Таганая приготовила сюрприз сотрудницам нацпарка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

В Челябинске сотрудники полиции задержали «Че Гевару»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Челябинцев оставят без горячей воды
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Фото: НП Таганай

Белая трясогузка Таганая приготовила сюрприз сотрудницам нацпарка

Таганайская трясогузка не придумала ничего лучше, чем устроить гнездо под капотом автомобиля: обнаружившиеся такой неожиданный сюрприз сотрудники нацпарка «Таганай» (Челябинская область) срочно организовали переезд пернатой и ее будущего потомства.

Как рассказали в национальном парке, когда служебный транспорт хотели отправить в рейс после зимней стоянки, выяснилось, что белая трясогузка успела отложить шесть яиц.

Маму-птицу, ее еще не рожденных детей вместе с домом переселили в более надежное место. Крылатая наблюдала за процессом издали, не скрывая своего волнения, но потом успокоилась и вернулась к насиживанию кладки.

«Когда птенцы появятся на свет, для обоих их родителей начнется самое беспокойное время. В течение светового дня подрастающим трясогузкам требуется до 300 кормежек. Правда, уже через две недели молодое поколение покидает родной кров, к самостоятельной жизни оно будет полностью готово еще через восемь-десять дней», - отметили в нацпарке «Таганай».

НП Таганай
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На прилегающей к челябинскому дворцу спорта «Юность» территории,
16.05.2022

Поребрики и освещение: в будущем сквере у челябинской «Юности» кипит работа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители челябинского поселка Чурилово бьют тревогу по поводу засохших деревьев вдоль улицы Сергея
16.05.2022

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Владимир Белковский был радиоинженером, в фотографии – фотолюбителем. Но именно в фотографии оста
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16.05.2022 11:19

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12.05.2022 18:30

В челябинских школах может вырасти плата за питание

12.05.2022 18:29

Анонсы событий и мероприятий на 13 мая

12.05.2022 18:23

ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами

12.05.2022 17:43

В пятницу в Челябинской области – дожди, местами грозы, возможны ночные заморозки

12.05.2022 17:31

В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию

12.05.2022 17:28

Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек

12.05.2022 17:12

ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»

12.05.2022 17:00

История Челябинска в лицах и судьбах

12.05.2022 16:52

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году

12.05.2022 16:49

Луганские врачи оказали медпомощь жителям освобожденного Рубежного

12.05.2022 16:20

Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание