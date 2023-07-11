Благоустройство новой части Арт-сквера в Челябинске начнут через неделю

Благоустройство новой части Арт-сквера в Центральном районе Челябинска, на пересечении улиц Труда и Свободы, начнут через неделю.

Об этом накануне, десятого июля, сообщил глава района Виктор Ереклинцев. Он рассказал, что по Арт-скверу уже отыграны два контракта. На текущей неделе в управление муниципальных закупок администрации Челябинска будет направлен третий контракт – по малым архитектурным формам.

«Подрядчик на этой неделе зайдет с планировкой территории и через неделю приступим к активным работам», - отметил Виктор Ереклинцев.

Продление до улицы Свободы прогулочной набережной реки Миасс и Арт-сквера городские власти анонсировали в мае 2023 года.

Новое пространство, которые появится вместо выглядящего неприглядно пустыря, будет очень зеленым, с широкими мощеными дорожками. Также здесь обустроят площадку с роллердромом, на которой зимой будут заливать каток.

С помощью геопластики в новой части Арт-сквера создадут оригинальный рельеф местности, искусственные холмы. Также в проекте - площадка для размещения арт-объектов (скульптур из мраморной крошки).

Работы по благоустройству будут проведены компанией ООО «Строймиг» за 45 956 710,07 рубля – на аукцион была подана только одна заявка, признанная соответствующей требованиям, поэтому снижение начальной (максимальной) цены не произошло. В документации к контракту сказано, что благоустройство должно быть проведено до первого октября текущего года.

Второй контракт - на выполнение работ по устройству наружного освещения, видеонаблюдения и гирлянды «Белт Лайт». Эти работы будут выполнены на пересечении Труда и Свободы за 5 887 709,84 рубля ООО «Апекс» (начальная цена аукциона составляла 6 658 031,71 рубля, было подано две заявки, победила компания, предложившая наименьшую цену).

Также Виктор Ереклинцев сообщил, что на этой неделе будет проведено совещание со всеми заинтересованными сторонами и начата планировка экотропы на Тополинке. Стоимость контракта – 10 102 191,59 рубля, его будет реализовывать ООО «Азимут Плюс» (начальная цена контракта по благоустройству составляла 11 961 680,22 рубля, на его получение претендовали четыре компании).