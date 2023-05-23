В Челябинске набережную реки Миасс продлят до улицы Свободы

В Челябинске прогулочную набережную реки Миасс и Арт-сквер продлят до улицы Свободы.

Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации, порадовав жителей новостью о том, что благоустройство будет проведено на пустыре (сегодня эта территория выглядит, мягко говоря, неприглядно).

Новое пространство будет очень зеленым, с широкими мощеными дорожками. Также здесь обустроят площадку с роллердромом, на которой зимой будут заливать каток.

С помощью геопластики на этом общественном пространстве создадут оригинальный рельеф местности, искусственные холмы. Также в проекте - площадка для размещения арт-объектов.

«Работы по продолжению «Арт-сквера» и данной части набережной (за Челябинской филармонией – прим.) планируем завершить до конца летнего сезона», - рассказали в мэрии.