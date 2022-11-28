Челябинцам рассказали, каким будет сквер вокруг башни с часами

В 2023 году в Тракторозаводском районе Челябинска вокруг полюбившейся местным жителям башни с часами благоустроят сквер, где проектировщики придумали высадить ель и украсить ее гирляндой, чтобы жильцы близлежащих домов могли собираться здесь на праздники.

Отметим, речь идет о территории на улице Южноуральской, 13, между двумя жилыми массивами. Данную территорию в качестве объекта благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» выбрали сами челябинцы, принявшие участие в интернет-голосовании. Скверу на Южноуральской было отдано 11 тысяч 886 голосов – благодаря такому серьезному результату общественное пространство вошло в федеральный проект.

Детально анализируя территорию, проектировщики (проект разрабатывали специалисты ООО «ЛК-Строй» при сопровождении центра развития городской среды Челябинска и управления архитектуры) должны были решить ряд серьезных задач. Основная сложность состояла в том, что по этому участку проходит большое количество инженерных сетей, для каждой из которых предусмотрена своя охранная зона - от двух до пяти метров. Согласно требованиям нормативов, в данных зонах запрещено высаживать деревья и кустарники, размещать городскую мебель, детские площадки. Эти обстоятельства во многом повлияли на проектные решения.

В центре развития городской среды Челябинска напомнили, что при ранее проведенном благоустройстве на данной территории появилась башня с часами, которую полюбили тракторозаводчане. По этой причине архитекторы решили сохранить и отреставрировать башню и – чтобы она органично выглядела в новой обстановке – предусмотрели вокруг башни настил для сидения.

С разных сторон башни обустроят детскую и спортивную площадки. Архитекторы придумали сделать дорожно-тропиночную сеть, которая соединит все основные пути, максимально удобной для пешеходов. Вдоль домов по четной стороне проектировщики пешеходный транзит между жилыми домами и улицей Комарова.

В западной части сквера организуют событийную площадку. В соответствии с проектом из подпорной стенки старой клумбы сделают скамейку, а в центре высадят ель.

Также проект предусматривает новое освещение, видеонаблюдение и озеленение.

А вот парковки в границы проектирования не вошли. В настоящее время администрация Тракторозаводского района работает с собственниками по вопросам приведения внешнего вида парковок в соответствие с дизайн-кодом.