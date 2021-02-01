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Челябинцы жалуются на вонючий смог: Министры уехали, можно и за старое браться

Жители Челябинской области жалуются на сильную загазованность и удушающий смог, накрывший областной центр в минувшие выходные. Очередная «газовая атака» произошла после визита в регион вице-премьера РФ, отвечающего за экологии, Виктории Абрамченко.

«Ну дак министры уехали ....можно и за старое браться....3 дня же терпели и дымили еле-еле», - негодует Лариса Шевченко.

«Это не город, а газовая камера», - возмущается Сергей Кроль.

«Вчера [в воскресенье] в 20.30 на перекрёстке Доватора-Воровского воняло какой-то гарью и висела какая мелкодисперсная взвесь. Закашлялась так. что думала лёгкие выплюну», - написала Мария Михайлова на странице «Вредные выбросы» ВКонтакте.

Жители также сообщают о «вонючей тошнотворной пелене гари» на Северо-западе Челябинска в воскресенье вечером, о густом смоге с едким химическим запахом в Советстком районе и со стороны Чурилово ранним утром понедельника.

«Ленинский район, домов не видно дальних, на машинах налёт, дышать нечем аж жжёт горло, как с ребёнком в садик идти?», - делится Люция Сизова и выкладывает фотографии.

«Тоже в Ленинском задыхаемся 2 дня от вони, особенно дети! Гулять страшно, кашель постоянный», - сообщает Ирина Дуничева. При этом пресс-служба министерства экологии области советует Ирине «оставлять обращения на качество атмосферного воздуха граждане в интернет-приемной минэкологии или обратиться в экологическую приёмную по номеру +7 906 890 96 70. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: 8-908-094-00-64.

Неблагоприятная экологическая ситуация и в Магнитогорске. «Позвонила в минэкологии по поводу вчерашней экстремальной экологической ситуации в Магнитогорске, сказали сегодня поедут на замеры», - рассказала Светлана Артемова.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в минувшие сутки в отдельных районах отмечались туманы, изморозь. Во вторник, второго февраля, синоптики вновь обещают туманы, в отдельных районах отложение изморози, гололеда, мокрого снега на проводах, местами сильное. В Челябинске Магнитогорске, Коркино и Карабаше установились неблагоприятные метеоусловия, способствующие скоплению вредных выбросов в приземном слое атмосферы. НМУ продлятся до 12 часов вторника.

Напомним, 29 января 2021 года в Челябинск посетила с официальным визитом заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, отвечающая в кабмине за экологию. Вице-премьер посетила ряд промышленных гигантов, в том числе «Мечел», который она назвала главным загрязнителем воздуха в Челябинске.

Как отметила Виктория Абрамченко, Челябинск занимает первое место в рейтинге по стране аэрогенных рисков «влияния именно на здоровье человека (даже не на окружающую среду)». Магнитогорск на третьей строчке рейтинга.

«Чтобы изменить ситуацию нужно реально создать индивидуальные программы действий. Для каждой территории она своя! И она ни в коем случае не должна сводиться к мероприятиям по «переводу общественного транспорта на альтернативные виды топлива и энергии». Эта мера в рамках проекта даёт эффект максимум 3%. А нам нужен результат. Важна активизация работы с крупными загрязнителями, нужны реальные комплексные планы», - написала Виктория Абрамченко в своем аккаунте в Инстаграм.