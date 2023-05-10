Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена

Сегодня, 10 мая, в Челябинске и в ряде других городов и районах Южного Урала продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари. Отмечено превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

В минэкологии объяснили возникновение дымки и запаха гари в Челябинске ландшафтными и лесными пожарами в соседних регионах - Свердловской, Тюменской и Курганской областях.

Кроме того, в пяти городах области (Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте и Карабаше) с девятого мая установились неблагоприятные метеорологические условия , способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Режим «чёрного неба» продлится до 15 часов 10 мая.

В минэкологии отмечают, в данный момент в большинстве районов города фиксируются превышения в среднем на 0,6 ПДК по взвешенным веществам.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, превышение загрязняющих веществ в воздухе Челябинске зарегистрировано на девяти постах в городе.

Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20 процентов и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования, сообщили в ведомстве.

Посты Центра экологического мониторинга Челябинской области работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения превышений все данные оперативно передаются в надзорные органы для принятия соответствующих мер реагирования.

Жителям рекомендуют в случае возникновения сильного запаха гари не открывать окна и не проветривать помещения, сократить пребывание на улице до минимума, употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений.