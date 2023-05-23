Ряд городов Челябинской области остается в дымке

В Челябинске и ряде городов области сохраняется дымка от ландшафтных пожаров в соседних регионах и ощущается запах гари. Ситуацию усугубляет по-летнему жаркая погода и слабый ветер. В воздухе Челябинска зарегистрировано превышение ПДК по диоксиду серы и сероводороду.

«В некоторых районах Челябинска и ряде городов области сохраняется дымка от пожаров в соседних регионах и ощущается запах гари», - сообщили утром во вторник в минэкологии.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, во вторник, 23 мая, на двух постах отмечено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. На посту ТСН №7 (ул. Агаповская, д.6/1) – по сероводороду (в 2,3 раза), на посту Росгидромета №73 (АСК пр. Победы, д.198А) – по диоксиду серы в 1,8 раза.

Как уже сообщало агентство, накануне, 22 мая, было отмечено превышение ПДК по сероводороду на двух постах ТСН, а также зафиксированы незначительные превышения по диоксиду серы и взвешенным частицам.

Напомним, на территории семи городов области, в том числе Челябинска, режим «черного неба» установился вечером 20 мая и продлится до 19 часов 25 мая.

Южноуральцы могут оставить обращение на качество атмосферного воздуха в интернет-приемной министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную ведомства по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.