15.05.2023
В Аше юный водитель на мопеде въехал в жилой и погиб
15.05.2023
«От Монтеверди до Щедрина»: челябинцам обещают фейерверк из музыки разных эпох
15.05.2023
Магнитогорцев наградили за заслуги перед городом
15.05.2023
Челябинцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей на трех улицах
15.05.2023
В сквере у челябинской «Юности» заменят девять высаженных в прошлом году деревьев
15.05.2023
Челябинская и Костанайская области возродят былую традицию
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
10.05.2023
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера четверга
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
09.05.2023
В пяти городах Челябинской области на День Победы объявлены НМУ
02.05.2023
Челябинцы жаловались: «Дышать просто нечем»
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023