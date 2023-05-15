НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся в четырех городах Челябинской области по среду, 17 мая. Кроме того, в ряде городов будет отмечаться дымка от ландшафтных пожаров в соседних регионах.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Челябинска и Сатки продлен еще на двое суток - до 19 часов 17 мая. В Коркино и Златоусте НМУ сохранятся до восьми часов утра 17 мая.

Кроме того, в Челябинске и ряде территорий области в течение ближайших 2-3 дней может сохраняться дымка от ландшафтных пожаров в соседних Свердловской, Курганской и Тюменской областях. Этому будет способствовать ветер северо-западного и северо-восточного направлений.

На период с пяти часов девятого мая до 19 часов 17 мая отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Министерство экологии круглосуточно мониторит качество атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.