НМУ в Челябинской области сохранятся до вечера 25 мая, местами еще дымка и запах гари

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, продлятся в семи городах Челябинской области до вечера четверга, 25 мая. Кроме того, в некоторых районах Челябинска и ряде городов региона может наблюдаться дымка от пожаров в соседних регионах и ощущаться запах гари, предупредили в минэкологии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки, Магнитогорска и Челябинска начались в 19 часов 20 мая, изначально были объявлены на двое суток, а сегодня продлены еще на трое суток - до 19 часов 25 мая.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Накануне в областном центре были зафиксированы незначительные превышения по диоксиду серы и взвешенным частицам, а также сероводороду. Сегодня в воздухе сохраняется повышенное содержание сероводорода.

Кроме того, в Челябинске и на территории области продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари от пожаров в соседних регионах. Жителям советуют в случае появления неприятного запаха закрыть окна и не проветривать помещения утром, употреблять больше воды и проводить влажную уборку помещений.

Администрации города Челябинска рекомендовано усилить полив улиц.

В минэкологии заверяют, что промышленные предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20 процентов и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования.

Министерство ведет круглосуточную работу по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями. Контрольно-надзорными органами усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.