13.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля
13.07.2022
Уральский Арбитражный суд подтвердил сговор челябинских компаний на аукционах мининформа
13.07.2022
На Успенском кладбище Челябинске едва не сгорело 98 икон и чудом не воспламенился храм
13.07.2022
В Коркино устранена угроза падения опоры ЛЭП на дорогу
13.07.2022
В Челябинске преображаются школы искусств
13.07.2022
В Кусе трое лодырей дали взятку представителю мэрии
Четверг в Челябинской области обещает быть запредельно жарким
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022