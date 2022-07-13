Четверг в Челябинской области обещает быть запредельно жарким

В четверг, 14-го июля, в Челябинской области ожидается запредельная жара: 31-36 градус выше нуля.

В ночное время столбики термометров южноуральцев будут показывать 13-18 градусов тепла, согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра.

В четвертый день рабочей недели синоптики обещают переменную облачность, ночью - преимущественно без осадков, днем – местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер – неустойчивый, скорость – один-шесть метров в секунду.

В Челябинске четверг пройдет без существенных осадков. Днем ожидается 32-34 градуса жары.

В народе 14-го июля отмечали летние Кузьминки. Праздник считался «женским» - девушки и замужние женщины готовили угощение и приглашали подруг, делясь яствами и со всеми нуждающимися. В этот день было принято варить кашу, готовить растительные блюда и ставить на стол пиво. На летние Кузьминки женщины также пололи огород и собирали уже поспевший урожай.

На Руси считали, что западный ветер 14-го июля сулил дожди. Если накануне ночью Луна приобретала красноватый оттенок, ожидались сильные ветра и ливни. Крик сорок в этот день предвещал затяжной зной. Звезды, которые светили ярче обычного, обещали грозу. Начинавшие желтеть листья считались предвестниками наступления ранней осени.