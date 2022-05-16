Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова

Жители челябинского поселка Чурилово бьют тревогу по поводу засохших деревьев вдоль улицы Сергея Герасимова, высаженных осенью 2021-го года.

Пост со снимками растений опубликовал в сообществе «Наше Чурилово» в ВКонтакте Алексей Кандабаров, обратившийся от имени жителей микрорайона к главе Челябинска Наталье Котовой и надзорным органам с просьбой не оставить данную ситуацию без внимания и принять к подрядчикам соответствующие меры.

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По словам автора поста, на улице Сергея Герасимова засохли 57 деревьев из 102-х.

«12 из 96 саженцев, высаженных вдоль школы, находятся в удручающем состоянии и нуждаются в спасении», - написал Алексей Кандабаров.

Также он отметил, что, по мнению жителей Чурилово, причиной гибели деревьев стал нерегулярный полив и отсутствие контроля со стороны ответственных лиц.

В мэрии Челябинска агентству «Урал-пресс-информ» сообщили следующее: «Работа с подрядчиками, которые проводят работы по озеленению вдоль улично-дорожной сети, ведется в постоянном режиме. Контрактами предусмотрены гарантийные обязательства на все зеленые насаждения. Срок гарантии составляет один год. Если в рамках контрольных проверок выявляются погибшие деревья, то подрядчик проводит замену за свой счет в рамках этих обязательств».

Также в администрации города отметили, что по улице Сергея Герасимова проверка пройдет сегодня, 16-го мая, после чего подрядчик приступит к замене растений.