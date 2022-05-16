16.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
16.05.2022
Белая трясогузка Таганая приготовила сюрприз сотрудницам нацпарка
16.05.2022
В Челябинске сотрудники полиции задержали «Че Гевару»
16.05.2022
Железнодорожная компания заплатит за смерть девочки в Чебаркуле, погибшей под поездом
16.05.2022
Челябинцев оставят без горячей воды
16.05.2022
Южноуральские приставы взыскали с бывших военных больше миллиона рублей
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
14.04.2022
В Чурилово выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда
30.03.2022
В Чурилово начинают строить дорогу к Первому озеру
24.01.2022
Наталья Котова: Несанкционированная свалка в Чурилово должна быть полностью ликвидирована
25.11.2021
Опасный путь в школу: в Чурилово украдено 35 решеток ливневой канализации, установленных на новой дороге
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022