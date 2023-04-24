Дождливая погода нипочем: курчатовцы вышли на всероссийский субботник

Несмотря на пасмурную погоду более двух тысяч жителей Курчатовского района Челябинска 22 апреля приняли участие во всероссийском субботнике.

Все участники массового мероприятия были обеспечены инвентарем и перчатками, ведь безопасность превыше всего!

Уборка придомовых территорий проходила под контролем управляющих компаний. Детские сады, школы, средние специальные учебные учреждения и вузы, промышленные и торговые предприятия, медицинские учреждения приводили в порядок территорию отведенную и прилегающую.

Кроме того, курчатовцы массово вышли на уборку пешеходных зон, которые были благоустроены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это пешеходные зоны по проспекту Победы и по Комсомольскому проспекту. Жители активно собирали с газонов засохшую листву граблями и складывали в мешки.

Подрядчики районной администрации грузили мешки в машины. Здесь же, на общественных пространствах, к акции чистоты подключились и волонтеры ФКГС, которые не только помогали жителям проголосовать за объекты благоустройства на 2024 год, но и, вооружившись граблями, помогали сделать район чище.

Также депутаты Курчатовского района провели весенний субботник на своих избирательных участках.

К примеру, депутат Челябинской городской Думы по Курчатовскому избирательному округу №23 Дмитрий Григорчик вместе с жителями микрорайона «Парковый» производили уборку лесного массива в новом сквере 55 микрорайона (между улицами Бейвеля, Габдуллы Тукая и Скульптора Головницкого).

Благоустройство пространства пройдет в 2023 году в рамках «Инициативного бюджетирования». К уборке поваленных деревьев и сухостоя подключилось общество сознания «Кришны», которое самостоятельно вызвалось принять участие в районном субботнике.

Курчатовцам удалось складировать к мусорным контейнерам внушительную часть лесного массива. В наведении порядка участвовали и дети.

В этот день Дмитрий Петрович помогал жителям приводить территории микрорайона «Парковый» в надлежащее санитарное состояние. Он посетил субботники по адресам: Клайна, 7а; Краснопольский проспект, 1; Хариса Юсупова, 103.

В день всероссийского субботника - 22 апреля - жителям Курчатовского района удалось сделать территорию чище и комфортнее, а ухоженное пространство радует глаз. Каждому горожанину приятно смотреть на чистую благоустроенную территорию, которую убрал сам.