24.04.2023
График работы Почты России в майские праздники изменится
24.04.2023
В Челябинской области посчитали курильщиков
24.04.2023
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
24.04.2023
Улицу Рождественского в Челябинске начнут ремонтировать на этой неделе
24.04.2023
В Челябинске на 40-летия Победы ради лиственниц выкорчуют пни
24.04.2023
В Камерном театре расскажут об отношениях любви-ненависти родных людей
Дождливая погода нипочем: курчатовцы вышли на всероссийский субботник
20.04.2023
«Лестница успеха» в Курчатовском районе оказалась по-настоящему весенней и творческой
17.04.2023
«Движение первых» объединяет юных жителей Курчатовского района
10.03.2023
МАФы в сквере 55-го микрорайона «Паркового» установят за 2,3 миллиона рублей
13.02.2023
Забег Курчатовского района стал одним из самых массовых на «Лыжне России»
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023