Грачи прилетели: Аркаим встретил весну

В заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) весна считается наступившей после прилета грачей. И вот вчера, девятого марта, эти перелетные птицы, живые символы пробуждения природы, нагрянули на Аркаим.

Как отмечают в пресс-службе заповедника, грачи в большинстве своем селятся в березовой роще на склоне сопки у реки Большая Караганка. Местные так эту сопку и называют: грачиная.

«Грачи традиционно возвращаются после зимовки в марте. В свое время, начиная с 1996 года, в заповеднике проводились фенологические наблюдения. Самый ранний прилет птиц был зафиксирован первого марта, самый поздний - третьего апреля. Но чаще всего они появляются в период с пятого по 20 марта», - рассказал заместитель директора музея-заповедника «Аркаим» Александр Кисленко.

Прежде грачей на Аркаиме было множество, что подтверждает и название сопки - грачиная. Птичья колония насчитывала около полутора тысяч особей. Однако в последние годы их численность сократилась более чем втрое. К тому же из-за переизбытка отходов жизнедеятельности птиц сильно пострадала березовая рощица.

Но любовь грачей к этой рощице сохранилась, поэтому сопку стали называть «Гора Любви», рассказали в заповеднике.

СПРАВКА

Грач – птица перелетная. Оперение угольно-черное. Вес - до 500 граммов, размах крыльев - до одного метра. Голос низкий, картавый, часто - отчетливо гнусавый. Живет до 20 лет.

В гнездовой кладке грача обычно три-шесть яиц. Период высиживания - около 18 дней. Интересно, что молодого грачонка легко приручить.