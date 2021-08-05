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05.08.2021 12:10
Фото: Гражданский патруль

«Гражданский патруль» нашел способ решить проблему с мусором вокруг Тургояка

Общественники организации «Гражданский патруль» обратились в минэкологии области с предложением разорвать мусорное кольцо вокруг Тургояка с помощью перекрытия грунтовой дороги, опоясывающую озеро.

Проблема мусорных свалок около озера Тургояк не новая. Министерство экологии области регулярно устраивают субботники по жалобам граждан. Но тем не менее мусор там появляется вновь.

Общественники уже дали имя несанкционированным свалкам – «Черничный мусор», поскольку разбросанные мешки напоминают черные ягоды и к тому же на этом месте раньше находился кемпинг «Черника».

«По данной территории, а это бывший кемпинг «Черника», мы уже обращались с жалобами и не раз, Минэкологии даже субботник проводило, но это все борьба с последствиями, а не устранение причин. Причина - это отсутствие должной работы Главного управления лесами по постоянному контролю за территорией. Для того, чтобы ситуацию переломить, нужно простое решение», - рассказала руководитель «Гражданского патруля» в Челябинской области Анна Сизова.

Общественники нашли способ решить мусорный вопрос вокруг озера. По их мнению, необходимо установить шлагбаум на грунтовой дороге без твердого покрытия, начинающейся у озера Инышко и опоясывающей Тургояк. Разрешить движение по дороге предлагается только машинам скорой помощи, МЧС, пожарным и другим профильным службам.

«Мы обратились с этим предложением в Министерство экологии Челябинской области и считаем, что это в корне исправит ситуацию, поскольку мусору просто неоткуда будет браться», - добавила Анна Сизова.

Напомним, последний раз субботник на Тургояке состоялся 24 июля в рамках Всероссийской акции «Вода России». Специальным гостем мероприятия стала актриса шоу «Уральские пельмени», блогер, постоянный амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова.

Всего с берега озера было вывезено более 30 кубометров смешанного мусора, три тысячи 780 килограммов металла и две тысячи 90 килограммов пластика. А со дна озера достали 28 покрышек от грузовых автомобилей и еще около 100 от легковых.

Автор: Екатерина Михайлова
Тургояк
Миасс
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В Челябинской области - новый антирекорд по числу смертей от ковида за сутки

03.08.2021 11:23

В центре Челябинска изменили схему движения

03.08.2021 11:22

Челябинская область пятая в России по доведению субсидий аграриям

03.08.2021 11:21

Регоператор в Челябинской области не всегда контролирует ремонт, а жители не хотят за него платить

03.08.2021 11:19

Павел Шиляев назначил директора по капитальному строительству ПАО «ММК»

03.08.2021 10:59

Тхэквондисты Челябинской области отличились на первенстве России

03.08.2021 10:58

В Челябинске грязь вывозят тоннами и косят траву

03.08.2021 10:22

Курчатовский район представил Челябинскую область на молодежном форуме в Краснодаре

03.08.2021 10:19

Идеи рационализаторов принесли ММК многомиллионную прибыль в 2021 году

03.08.2021 10:13

Пассажиропоток на ЮУЖД в июле вырос на 23,2%

03.08.2021 10:06

Дело чиновников, похитивших миллионы при строительстве шорт-трека, передано в суд

03.08.2021 09:38

Челябинские власти заявили о скором завершении ремонта улицы Каслинской