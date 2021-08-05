05.08.2021
Жителю Перми грозит пожизненный срок за попытку сбыта крупной партии наркотиков
05.08.2021
На Южном Урале торговец погасил штрафы, пообщавшись с силовым подразделением УФССП
05.08.2021
В Челябинской области – новый антирекорд по числу умерших за сутки жителей с ковидом
05.08.2021
Многодетные семьи смогут посещать зоопарк Челябинска бесплатно
05.08.2021
В Челябинской области в массовой аварии на трассе погибла пенсионерка
05.08.2021
В Челябинской области мошенники теперь представляются сотрудниками полиции и ФСБ
«Гражданский патруль» нашел способ решить проблему с мусором вокруг Тургояка
27.07.2021
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова назвала Тургояк самым шинным озером России
27.07.2021
Результаты проб на Тургояке показали безвредность воды
15.07.2021
Виталий Безруков: В появлении сыпи после купания в Тургояке колиморфные бактерии не виноваты
07.07.2021
С водой в Тургояке не все чисто: Росприроднадзор провел проверку по жалобам людей на сыпь
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021