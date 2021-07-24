Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова навела порядок на Тургояке

Сегодня, 24 июля, в рамках Всероссийской акции «Вода России» берега и дно озера Тургояк (Челябинская область) было очищено от бытового мусора. Специальный гость экологического субботника– актриса шоу «Уральские пельмени», блогер, постоянный амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова.

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Всего в региональном субботнике, организованным по инициативе министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, министерства экологии региона и при поддержке волонтерского движения «Команда Текслера» приняли участие порядка 350 добровольцев из Миасса, Чебаркуля, Челябинска, Златоуста, Екатеринбурга, Москвы и Самары.

«В этом году порядка 12 тысяч подобных мероприятий проводится по всей России. Волонтеры убирают не за собой, а за другими людьми», - отметил директор центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации Илья Разбаш.

«Третий год проводится эта акция. За все это время было вывезено более полутора тонн мусора. Волонтерское движение у нас активно развивается. Но при этом необходимо объяснять людям, что нужно убирать за собой, иначе мусора меньше не станет», - говорит начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Марина Дымова.

Специальный гость экологического субботника– актриса шоу «Уральские пельмени», блогер, постоянный амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова. Она несколько дней назад вернулась из Франции и специально приехала на берег озера Тургояк. Она с удовольствием убирала мусор и таскала тяжелые мешки с найденными бутылками и другими бытовыми отходами.

«Покажите, как вы умеет уважать природу. Я уже четвертый год учувствую в этом проекте. Нужно помнить, что даже маленькая брошенная бумажка может превратиться в кучу мусора. Меня с детства учили, что природа – это наш общий дом и ее нужно любить. Берегите ее, берегите чистую воду. Кто больше всего соберет сегодня мусора, того ждет фотоссесия со мной», - сказала Юлия Михалкова.

Актриса шоу «Уральские пельмени» не раздумывая вооружилась перчатками и пакетами для мусора и отправилась наводить порядок на Тургояке. В помощь Юлия Михалкова взяла себе самого юного участника экологической акции – Матвея из Миасса. Юному волонтеру всего год и десять месяцев. Но под чутким руководством звезды он старательно убирал мусор.

Пока волонтеры убирали берег Тургояка от мусора, оставленного туристами, в самой акватории также кипела работа. Здесь за дело взялись дайверы. Они очищали дно озера и доставали оттуда многочисленные автомобильные покрышки. Экологи рассказывают, что раньше на одном из берегов был еще один яхт-клуб. С мостиками и понтонами. Они и были укреплены шинами. Но жемчужина Южного Урала разлилась, и он ушел под воду. С тех пор на дне Тургояка и лежит эта автомобильная «прелесть».

«Там и покрышки от обычных легковушек, и от огромных БЕЛАЗов. Их мы можем поднять только с помощью специального крана. Но вот сегодня у нас его не оказалось», - рассказал один из дайверов.

В заключении экологического субботника было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством экологии Челябинской области и региональным представительством национального совета по корпоративному волонтерству.

«Это соглашение очень много значит для нас. Мы сможем участвовать во всех проектах, которые реализует министерство экологии, привлекать в наши ряды все новых волонтеров», - сказала председатель регионального представительства национального совета по корпоративному волонтерству Анна Бушлякова.

А звезду «Уральских пельменей» волонтеры еще долго не отпускали. Обещание, данное в начале субботника, нужно выполнять. Фотоссесия с Юлией Михайловой растянулась на несколько часов.