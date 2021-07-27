Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова назвала Тургояк самым шинным озером России

Звезда шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова на своей странице в социальной сети Instagram рассказала подписчикам об итогах проведения субботника на озере Тургояк (Челябинская область).

«Сенсация! Нашла самое шинное озеро в стране (теперь уже не самое!)», - делится новостью Юлия Михалкова.

Как сообщает пресс-служба регионального минэкологии, в акции учувствовали 600 волонтеров-добровольцев из Челябинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля. Огромную работу проделали дайверы, которые подняли со дна озера 28 покрышек от грузовых автомобилей и еще около 100 от легковых. Всего с берега озера было вывезено более 30 кубометров смешанного мусора, три тысячи 780 килограммов металла и две тысячи 90 килограммов пластика.

«Скажу честно: сколько езжу вместе с «Водой России», но такой «богатый урожай» мусора собрали впервые. Казалось бы, порадоваться надо! Но, нет! Такой результат говорит не столько о том, что мы с волонтёрами хорошо поработали (а поработали мы хорошо!), сколько о том, что кто-то слишком много мусорил до нас», - пишет Юлия Михалкова.

Звезда телевидения попросила жителей Челябинской области и России задуматься о том, что чистая вода в России не бесконечна.

«И закидывая уникальные озера покрышками мы очень скоро обнаружим, что нам негде будет даже искупаться. Ни нам, ни детям, ни внукам. Подумайте об этом, пожалуйста!» - добавила Юлия.

Напомним, 24 июля, в рамках Всероссийской акции «Вода России» берега и дно озера Тургояк было очищено от бытового мусора. Специальным гостем экологического субботника стала актриса шоу «Уральские пельмени», блогер, постоянный амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова.