Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году

Первый месяц осени в Челябинской области, сентябрь, по прогнозам синоптиков еще обещает порадовать теплом. Свое народное название - «хмурень» - он оправдает в последнюю неделю месяца.

По прогнозам Уральского Гидрометцентра, в первой половине текущей недели погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, наступит «короткая, но дивная пора» бабьего лета. Стихнет ветер, ночи станут чуть холоднее, а дневное солнышко будет пригревать: температура ночью – плюс 3-9 градусов, днем - плюс 17-22 градуса. К выходным температура воздуха чуть понизится и вероятны дожди.

Короткое старое «бабье лето» синоптики обещают в середине сентября – днем воздух будет прогреваться в отдельные дни до плюс 22-24 градусов, вероятны кратковременные дожди, но будут и ясные деньки.

Челябинский Гидрометцентр

По данным Gismeteo, погода в начале третьей недели сентября будет достаточно комфортной. В дневные часы столбик термометра будет стремиться к отметке плюс 18-20 градусов, во второй половине недели температура воздуха начнет снижаться. Осадков в эту семидневку не обещают, хотя и будет иногда пасмурно.

С 25 сентября в регионе установится прохладная и дождливая погода, в ночные часы возможны заморозки.

Прогноз Gismeteo

День осеннего равноденствия – астрономическая осень - наступит 23 сентября в 09:50 по московскому времени. В это время день по продолжительности сравняется с ночью.

День осеннего равноденствия раньше считался также Новолетием по старославянскому календарю. В это время начинался новый год - новый отсчет времени, «новое лето» по старому летоисчислению, потому что год считали по лету.

В сентябре листья на деревьях начнут краснеть и желтеть. В народе отмечали, на деревьях безвременно появляются желтые листья - к ранней осени; влажное лето и теплая осень - к долгой зиме; если бурьяны очень высоко растут, то будет много снега.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в сентябре в регионе составляет плюс 10-12 градусов, в горных районах области – плюс 8-9 градусов. В теплые годы она достигает плюс 14-16 градусов, в холодные – плюс 4-7 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 29-34 градуса, в Челябинске – плюс 32 градуса. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 9-14 градусов, в Челябинске – минус 10 градусов.

В течение всего месяца наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы на всей территории Челябинской области. Как и летом, больше осадков выпадает в северной половине области - 55-70 мм. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 30-35 миллиметров. Суммарная продолжительность дождя в сентябре составляет 70-110 часов. В холодные годы во второй и третьей декадах сентября уже пролетает снег, устанавливается временный снежный покров (1974 и 1977 годы). 30 сентября 1976 года в горных районах области установился постоянный снежный покров.