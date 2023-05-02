Карагайская лиственница может стать главным деревом России

Лиственница, растущая в Карагайском заказнике Челябинской области, претендует на звание главного дерева России.

Хвойной красавице целых 357 лет. Ее точный возраст был установлен два года назад.

Высота карагайской лиственницы – около 34 метров, диаметр ствола на высоте 1,3 метра составляет около 1,29 метра.

Дерево-долгожитель является туристической достопримечательностью, близлежащие пансионаты и дома отдыха включают его в экскурсионные маршруты.

В «Национальном реестре старовозрастных деревьев России» карагайской лиственнице присвоен номер 402, а с мая 2015 года она является обладательницей всероссийского статуса «Дерево – памятник живой природы».

К участию в голосовании, которое стартовало первого мая и продлится до первого августа, приглашаются жители Челябинской области, которым представляется уникальная возможность выбрать главное дерево страны – в числе претендентов на это почетное звание и карагайская лиственница.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, список деревьев-участников утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы в соответствии с полученными заявками от руководителей исполнительной власти субъектов РФ.

Среди 69 номинантов конкурса - Некрасовская липа, Пушкинский дуб, Шаляпинская ель, тис Курильский мудрец, сосна Марины Цветаевой, клен графа Панина, Грюнвальдский дуб, береза Желаний, Сибирская яблоня, Рахманиновский клен, Жемчужина Тобольского леса, кедр Заполярья, вяз генерала Лялина и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву обладающие статусом «Памятник живой природы».

«Российское дерево года» является ежегодным конкурсом по выбору главного дерева страны и проводится с 2017 года. В конкурсе принимают участие удивительные природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины.

«Старовозрастные деревья – уникальные, невосполнимые, ценные в природном, культурном и историческом отношениях представители растительного мира. Они являются хранителями вековой памяти, проводниками в глубину истории, связующим звеном ушедших и будущих поколений, нашим национальным достоянием. Мы по справедливости гордимся ими и сохраняем для будущих поколений!» – подчеркнул председатель сертификационной комиссии всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» Сергей Пальчиков.

Одна из задач конкурса «Российское дерево года» – вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обращать их внимание на значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии России, которое требует нашей заботы и защиты.

Представителю органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого произрастает дерево, победившее в конкурсе, будет вручен диплом победителя, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными European Tree Worker специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

На территории региона, где произрастает дерево-победитель, будет проведен конкурс детского рисунка. Победители получат дипломы, ценные подарки и призы. Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Российское дерево года-2023».