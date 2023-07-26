Карагайская лиственница претендует на звание главного дерева страны

Памятник живой природы в Челябинской области - Карагайская лиственница – претендует на звание дерево года в России.

С 2015 года Карагайская лиственница уже является обладательницей Всероссийского статуса «Дерево – памятник живой природы», а сейчас может стать и «Российским деревом года». В этом году участвует во всероссийский фотоконкурсе «Деревья – памятники живой природы», целью которого является запечатлеть первозданную красоту уникальных деревьев, произрастающих на необъятных просторах нашей Родины.

Южноуральскому памятнику живой природы, который растет на территории Карагайского заказника, сейчас уже 357 лет. Высота дерева - около 34 метров.

Местные пансионаты и дома отдыха стали включать дерево-долгожитель в экскурсионные маршруты. Обычно люди просто фотографируются рядом с деревом, но экскурсоводы придумывают разные истории и ритуалы про него. Благодаря этому некоторые стали считать, что если обнять дерево, то зарядишься от него положительной энергией.

Проголосовать за Карагайскую лиственницу можно на сайте «Дерево года» до первого августа 2023 года.