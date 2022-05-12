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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске накануне, 11 мая, состоялся «Откровенный разговор о школьном питании». Именно так на
12.05.2022

Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы
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12.05.2022 15:29
Фото: министерство экологии Челябинской области

Карагайская лиственница может стать главным деревом страны

Лиственница из Челябинской области, которая растет в Карагайском заказнике, может стать главным деревом страны.

Точный возраст растения установлен два года назад – сейчас уникальной зеленой жительнице Южного Урала уже 356 лет. С мая 2015-го года карагайская лиственница получила признание на всероссийском уровне, получив почетный статус «Дерево - памятник живой природы». В Национальном реестре старовозрастных деревьев России южноуральской красавице присвоен 402-й номер.

В настоящее время на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» проходит голосование (опрос стартовал первого мая и продлится до первого августа) – жители Челябинская области могут помочь карагайской лиственницы одержать в конкурсе победу и стать главным деревом страны.

Как рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, список деревьев-участников утвержден сертификационной комиссией всероссийской программы согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ. В числе 60-ти номинантов конкурса Некрасовская липа, Пушкинский дуб, Шаляпинская ель, тис Курильский мудрец, сосна Марины Цветаевой, клен графа Панина, Грюнвальдский дуб, береза Желаний, Сибирская яблоня, Рахманиновский клен, Жемчужина Тобольского леса, кедр Заполярья, вяз генерала Лялина и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву обладающие статусом «Памятник живой природы».

«Российское дерево года» является ежегодным конкурсом по выбору главного дерева страны и проводится с 2017-го года. В конкурсе принимают участие удивительные природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины.

«Старовозрастные деревья – уникальные представители растительного мира, живые свидетели исторических событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние.  Мы по справедливости гордимся ими, и о них должна узнать вся страна!» – подчеркнул председатель сертификационной комиссии всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» Сергей Пальчиков.

СПРАВКА

Возраст карагайской лиственницы на данный момент составляет 356 лет, высота – около 34-х метров, диаметр ствола на высоте 1,3 метра – около 1,29 метра.

Лиственница является туристической достопримечательностью, близлежащие пансионаты и дома отдыха включают дерево-долгожитель в экскурсионные маршруты.

Одна из задач конкурса «Российское дерево года» – вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обращать их внимание на значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии России, которое требует нашей заботы и защиты.

Представителю органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого произрастает дерево, победившее в конкурсе, будет вручен диплом победителя, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными European Tree Worker специалистами Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».

На территории региона, где произрастает дерево-победитель, будет проведен конкурс детского рисунка. Победители получат дипломы, ценные подарки и призы. Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Российское дерево года-2022».

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Жизнь и смерть в Рубежном

08.05.2022 20:02

Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков

08.05.2022 14:58

По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела

08.05.2022 14:32

В Магнитогорске зажгут свечи Победы

08.05.2022 14:10

Челябинцев приглашают высадить деревья в память об участниках Великой Отечественной войны

08.05.2022 11:10

Южноуральские полицейские возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»

08.05.2022 10:52

Полицейские подарили челябинцам грандиозный праздник накануне Дня Победы

08.05.2022 10:26

Челябинские артисты выступили перед защитниками Донбасса в липецкой военной части

08.05.2022 10:00

На автодороге Миасс-Карабаш опрокинулся автобус с футбольными болельщиками, есть жертвы

08.05.2022 00:12

«А у меня муж молодой!»

07.05.2022 19:00

Вниманию пассажиров: в День Победы транспорт в Челябинске и Копейске изменит свой обычный маршрут

07.05.2022 18:36

Общественный транспорт развезет челябинцев по домам после фейерверка 9 Мая

07.05.2022 15:46

Шефы из УФСБ подарили челябинским школьникам поездку в дом-музей советского разведчика

07.05.2022 14:53

Двоих жителей Челябинской области наказали за размещение в соцсетях нацистской символики

07.05.2022 14:38

В Харлушевском заказнике пресечена попытка вывоза плодородной почвы

07.05.2022 12:28

Львенок с двойным именем наслаждается жизнью в челябинском зоопарке

07.05.2022 12:08

В Челябинской области подтверждено 166 новых случаев ковида

07.05.2022 11:27

Михаил Скоков поздравил южноуральских ветеранов с Днем Победы