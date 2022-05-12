Карагайская лиственница может стать главным деревом страны

Лиственница из Челябинской области, которая растет в Карагайском заказнике, может стать главным деревом страны.

Точный возраст растения установлен два года назад – сейчас уникальной зеленой жительнице Южного Урала уже 356 лет. С мая 2015-го года карагайская лиственница получила признание на всероссийском уровне, получив почетный статус «Дерево - памятник живой природы». В Национальном реестре старовозрастных деревьев России южноуральской красавице присвоен 402-й номер.

В настоящее время на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» проходит голосование (опрос стартовал первого мая и продлится до первого августа) – жители Челябинская области могут помочь карагайской лиственницы одержать в конкурсе победу и стать главным деревом страны.

Как рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, список деревьев-участников утвержден сертификационной комиссией всероссийской программы согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов РФ. В числе 60-ти номинантов конкурса Некрасовская липа, Пушкинский дуб, Шаляпинская ель, тис Курильский мудрец, сосна Марины Цветаевой, клен графа Панина, Грюнвальдский дуб, береза Желаний, Сибирская яблоня, Рахманиновский клен, Жемчужина Тобольского леса, кедр Заполярья, вяз генерала Лялина и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и по праву обладающие статусом «Памятник живой природы».

«Российское дерево года» является ежегодным конкурсом по выбору главного дерева страны и проводится с 2017-го года. В конкурсе принимают участие удивительные природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины.

«Старовозрастные деревья – уникальные представители растительного мира, живые свидетели исторических событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние. Мы по справедливости гордимся ими, и о них должна узнать вся страна!» – подчеркнул председатель сертификационной комиссии всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» Сергей Пальчиков.

СПРАВКА

Возраст карагайской лиственницы на данный момент составляет 356 лет, высота – около 34-х метров, диаметр ствола на высоте 1,3 метра – около 1,29 метра.

Лиственница является туристической достопримечательностью, близлежащие пансионаты и дома отдыха включают дерево-долгожитель в экскурсионные маршруты.

Одна из задач конкурса «Российское дерево года» – вдохновить активных граждан заботиться об окружающей среде, обращать их внимание на значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии России, которое требует нашей заботы и защиты.

Представителю органа исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого произрастает дерево, победившее в конкурсе, будет вручен диплом победителя, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий сертифицированными European Tree Worker специалистами Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС».

На территории региона, где произрастает дерево-победитель, будет проведен конкурс детского рисунка. Победители получат дипломы, ценные подарки и призы. Лучшие работы будут продемонстрированы на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Российское дерево года-2022».