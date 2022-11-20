20.11.2022
Котова не указ коммунальщикам
20.11.2022
В Челябинске продолжается турнир памяти Веричева
20.11.2022
СК подключился к проверке причин пожара в Челябинске, который унес жизни трех человек
20.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 21 ноября (18+)
20.11.2022
Житель Троицка запугивал и грабил екатеринбуржцев
19.11.2022
В Челябинске из-за горящего дивана погибли три человека
Котова не указ коммунальщикам
Можно упасть под автобус: челябинцы жалуются на заледеневшие тротуары на остановках
14.11.2022
В Челябинской области продолжается мокрый снег, к вечеру – понижение температуры
09.11.2022
Куда пожаловаться на состояние тротуаров в Челябинске
08.11.2022
Челябинцы боятся гололеда, а жители «Академ Риверсайда» - еще и штырей во льду
07.11.2022
Мэрия: Не все УК добросовестно убирают снег во дворах. Жители: А кто должен посыпать уличные тротуары?
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022