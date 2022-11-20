Котова не указ коммунальщикам

Несмотря на требование главы Челябинска Натальи Котовой обратить коммунальщиков на очистку ото льда тротуаров, ситуация в городе не изменилась. По тротуарам идти невозможно, такая же ситуация и на остановках. Легко можно поскользнутся и упасть под колеса подъезжающий общественный транспорт.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась местная жительница, которая пожаловалась на заледеневшие тротуары на остановках.

«Очень скользко на остановках на пересечении проспекта Победы и Чичерина. Также очень трудно пройти до остановки вдоль ТК Космос. Просим обработать реагентами или очистить ото льда», - сообщила челябинцка.

А ведь еще в понедельник глава Челябинска Наталья Котова попросила коммунальщиков обратить внимание не только на тротуары во дворовых территориях, но и уборку от снега и наледи остановок и прилотковых зон.

Видимо, ее распоряжения для подчиненных – не указ. На пешеходов коммунальщики в очередной раз наплевали. И так сойдет.

Куда направить жалобу на состояние тротуаров:

- придомомовые территории относятся к компетенции управляющих компаний. Контакты можно посмотреть на квитанции на оплату услуг ЖКХ;

- улично дорожная сеть города (тротуары вдоль проезжих частей) — 8-951-771-7325 круглосуточная диспетчерская служба (на номере установлены мессенджеры для приема обращений с фото);

- внутриквартальные проезды — необходимо обращаться в администрацию района по месту нахождения территории.

Калининский район — 791-94-10 (круглосуточно).

Курчатовский — 741-45-48 (круглосуточно).

Ленинский — 256-23-05 (круглосуточно).

Металлургический — 735-80-14, 723-04-60 доб.164 (круглосуточно).

Советский - 237-26-44 (8.00-17.00), 237-26-23 (17.00-8.00).

Тракторозаводский — 775-30-39 (круглосуточно).

Центральный - 263-31-14 (8.00-17.00), 263-30-04 (17.00-8.00).