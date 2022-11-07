Мэрия: Не все УК добросовестно убирают снег во дворах. Жители: А кто должен посыпать уличные тротуары?

Глава города Челябинска поручила усилить работу с управляющими компаниями по поводу уборки снега во дворах. Их ждут проверки.

Речь о работе управляющих компаний по уборке от наледи тротуаров во дворах шла сегодня, седьмого ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Порядка 400 дворников в выходные работали на уборке дворовых территорий. Большое количество управляющих компаний выполнили свою работу качественно. Но есть не очень ответственные УК. Сотрудники УЖКХ выходят сейчас с проверками. Акцент у нас сделан сейчас именно на уборку тротуаров. Все жители могут обращаться с жалобами», - отметил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Глава Челябинска Наталья Котова попросила обратить внимание не только на тротуары во дворовых территориях, но и уборку от снега и наледи остановок и прилотковых зон.

«Что касается тротуаров, то там нужно либо откалывать наледь, либо посыпать», - сказала Наталья Котова.

Также градоначальница обратила внимание подчиненных на появившиеся сосульки. С ними тоже нужно бороться.

Странно, но почему-то на аппаратном не зашла речь о том, кто должен не только чистить, но и посыпать пешеходные тротуары на улицах. Да, дворовая территория – это зона ответственности дворников, а уличные тротуары? Сегодня в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» позвонили горожане, возмущенные тем, что от подземного перехода на площади Революции невозможно добираться до Кировки, до здания ЗСО – сплошной каток. Сдается, что уличные тротуары -это зона ответственности районных администраций, а к ним почему-то глава города претензий не предъявляет.

Фото предоставлено Миахаилом Поповым