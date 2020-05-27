Краснокнижных обитателей нацпарка "Зигальга" попросили защитить от охотников

Активисты Общероссийского народного фронта в Челябинской области обеспокоены судьбой краснокнижных обитателей национального парка "Зигальга": в центре территории, получившей особый статус по указу президента России, расположено охотхозяйство.

"Фактически охотхозяйство расположено на границе трех особо охраняемых природных территорий, где добыча охотничьих ресурсов запрещена. Так как ООПТ не огорожены, происходит свободная миграция животных между нацпарком и охотхозяйством. В результате жизнь животных, в том числе краснокнижных, подвергается опасности. Это абсурдная ситуация: получается, в нацпарке животное защищено, но лишь пока не пересекло незримую границу. Это абсолютно противоречит требованиям указа президента РФ и ставит под удар саму цель сохранения уникальной природы Южного Урала", - заявил эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Активисты Народного фронта рассказали, что с восточной границы парка, на территории Катав-Ивановского лесничества, расположено охотхозяйство "Бахта" (охотпользователь - Челябинская региональная общественная организация охотников и рыболовов "Иремель").

По территории охотхозяйства проходит предгорье осевой части хребта Бахты, ландшафтный комплекс которого является целостным объектом, своего рода эталоном центрально-высокогорной экосистемы Южного Урала. На нем находится комплекс реликтовых и эндемичных видов растений, произрастают горно-луговые и горно-тундровые растительные сообщества, обитают и размножаются редкие и исчезающие виды животных, занесенных в Красные книги различных рангов.

В силу федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" возможно предусмотреть зонирование территории нацпарка "Зигальга" с целью выделения участков, в границах которых допускается осуществление традиционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов неистощительного природопользования.

Народный фронт обратился в министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, департамент лесного хозяйства УрФО и непосредственно к губернатору Челябинской области с просьбой незамедлительно вмешаться в ситуацию с рисками нанесения ущерба флоре и фауны уникальной природной территории.

Эксперты ОНФ напомнили, что предупреждали областные власти о существующих рисках еще при проектировке национального парка "Зигальга". В 2019 году, когда стало известно о сокращении границ будущего заповедника и исключении из них хребтов Бакты и Сухих Гор, общественники выступили против данной инициативы.

В ОНФ заявляли, что создание нацпарка без включения в проект действующего памятника природы выглядит формальным подходом к исполнению поручения президента, подчеркнув, что в приоритете вновь оказались интересы бизнеса, а не сохранение уникальных флоры и фауны.

Предупреждения не были приняты во внимание. Как результат - хребет Сухих гор и вершина хребта Бакты не попадают под ограничения, действующие в нацпарках, что развязало руки недобросовестным предпринимателям.

В Народном фронте настаивают на изъятии этих земель из коммерческого оборота, переносе охотхозяйства и полном запрете рубок и отстрела животных на территории уникальных природно-территориальных комплексов, а также на включении их в состав национального парка "Зигальга".

Фото из сообщества нацпарка в ВКонтакте