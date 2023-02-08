КСП проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на развитие туризма

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит целевое расходование бюджетных средств, направленных на развитие туризма в регионе.

«Приступили к проверке целевого и эффективного использования средств, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» за 2022 год», - сообщает Telegram-канал региональной КСП.

Ревизоры пришли с проверкой в министерство экономического развития Челябинской области и АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области», которые отвечают за реализацию этого направления.

Аудиторы проведут проверку целевого использования субсидии на развитие внутреннего и въездного туризма, а также полноты и достоверности отчетов об использовании субсидий.

Кроме того, будет дана оценка выполнения показателей подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» и их влияние на национальную цель развития «возможности для самореализации и развития талантов».

Контрольное мероприятие было включено в план Контрольно-счетной палаты области на 2023 год (пункт 1.6.3).