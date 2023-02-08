08.02.2023
История солнечной Адели, или Доброта спасет мир
08.02.2023
КСП проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на развитие туризма
08.02.2023
В Челябинске разбойники напали с битой на подростка
08.02.2023
Молодых парней задержали в Челябинске с крупной партией героина
08.02.2023
Половина жителей Челябинской области системно занимается спортом
07.02.2023
Кардиохирурги Челябинска избавили молодую маму близнецов от гигантской аневризмы аорты
КСП проверит целевое использование бюджетных средств, выделенных на развитие туризма
03.02.2023
КСП оценит доступность транспорта для челябинцев и проводимую реформу
01.02.2023
КСП Челябинской области оценит эффективность предоставления налоговых льгот в регионе
30.01.2023
КСП проверит безопасность образовательного процесса в Челябинской области
18.01.2023
В Челябинской области за первую рабочую неделю подорожали семь социально значимых продуктов
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023