Ленинцев взволновал разбор конструкций в сквере у ДК «Станкомаш» Челябинска

Жителей Ленинского района Челябинска обеспокоила ситуация в сквере у ДК «Станкомаш», а именно начавшийся там разбор металлоконструкций.

С вопросом, что происходит на общественном пространстве, ленинцы обратились к главе города в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте сегодня, 16 февраля:

«Наталья Петровна, в Ленинском районе благоустроили территорию у дворца «Станкомаш», но не все работы выполнили в летний период. В начале зимы установили металлоконструкции. Как мы поняли - для качелей. Но почему-то вчера начали все металлоконструкции разбирать. Все разобрали, срезали. Можно узнать, в чем дело? Мы очень хотим, чтобы наш сквер выглядел не хуже набережной реки Миасс».

Кроме того, ленинцы написали, что в сквере «вырыли яму, кустики снегом закидали, урны собачьи покорежили, и эти металлические конструкции, видимо, не туда ставить начали - теперь разбирают».

На вопрос жителей ответили районные власти, пояснив, что работы по установке пергол на территории сквера перед ДК «Станкомаш» не были приняты администрацией Ленинского района из-за несоответствия их по высоте. В настоящий момент подрядная организация устраняет выявленные нарушения.

«В весенний период сотрудники администрации района проведут обследование сквера на предмет выявления нарушенного благоустройства для его последующего восстановления», - пояснили в районной администрации, указав телефон своего дежурного: 256-23-05.

Напомним, сквер у дворца культуры «Станкомаш» начали благоустраивать в 2022-м году по программе «Формирование комфортной городской среды» и при поддержке правительства Челябинской области. В ушедшем году здесь провели масштабное озеленение, проложили новые тротуары и аллеи, обустроили наружное освещение (при установке фонарей все коммуникации спрятали под землю), установили парковые скамейки и урны. Украшением общественного пространства стал «сухой» фонтан.