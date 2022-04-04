Лихачев – челябинцам о выбросах: Прошу вас успокоиться, всё под контролем

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев объяснил причины неприятного химического запаха в воздухе, которые отмечали жители регионального центра и соседнего Сосновского района. Глава минэкологии заверяет, что все это абсолютно безвредно и призвал жителей успокоиться, ситуация находится под контролем.

По словам Сергея Лихачева, в выходные в воздухе действительно были зафиксированы незначительные превышения по ряду загрязняющих веществ, в том числе по пыли.

«Утром четвертого апреля повышенные концентрации загрязняющих веществ в воздухе наблюдались в Ленинском и Тракторозаводском районах Челябинска. На данный момент все показания находятся в рамках общего фона», - констатирует министр.

Специалисты ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» в онлайн режиме ведут загрязнения воздуха.

Как отметил министр, стационарные посты размещены в жилых районах, где, по словам минэкологии, ситуация стабильна - все значения находятся в пределах допустимых границ.

В зонах влияния предприятий работают передвижные лаборатории, которые в постоянном режиме также фиксируют текущую ситуацию. Инспекторы регионального государственного экологического надзора проводят регулярные рейдовые мероприятия.

«В случае выявления превышений будут приняты все необходимые меры реагирования. Каждая внештатная ситуация находится под контролем: экологическая безопасность – это, прежде всего, здоровье людей, - заявил Сергей Лихачев и призвал южноуральцев. - Прошу вас успокоиться: всё находится под контролем. Мы будем вас информировать об изменении состояния окружающей среды».

На сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в режиме реального времени должен отображаться уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска. На вечер понедельника показатели на всех постах соответствуют норме.