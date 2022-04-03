Челябинцы жалуются на туман с химическим запахом, а на постах Росгидромета – техосблуживание

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинградской области задержан украинский неонацист, сбежавший в Россию по гуманитарному коридо
02.04.2022

Украинского неонациста задержали в Ленинградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Карталинского района (Челябинская область) предупредили о новых участках подтопления талы
02.04.2022

В Карталинском районе новые подтопления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском театре оперы и балета им. Глинки накануне, первого апреля, отметили День театра и Д
02.04.2022

В челябинском театре оперы прошёл «межтеатральный капустник»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Мы уже ранее рассказывали о журналисте, публицисте, общественном деятеле и просто хорошем человек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2022

Банк не вправе взимать плату за оформление кредитных каникул
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2022

Ставки по кредитам для застройщиков снижены до 15%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2022

Пригородные поезда на ЮУЖД переходят на летний график движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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НМУ
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Среда обитания
03.04.2022 00:06

Челябинцы жалуются на туман с химическим запахом, а на постах Росгидромета – техосблуживание

Жители Челябинска и соседнего Сосновского района жалуются на густой туман с химическим запахом. В аэропорту областного центра отменены часть рейсов на прилет и вылет. Посты Росгидромета в Челябинске не смогут корректно отображать уровень загрязнения воздуха, так как в этот период будет проводиться техобслуживание.

«Туман еще гуще стал. Вроде и свежо на улице, и примесь запаха какая-то непонятная», - сообщают жители Чурилово в группе «Наш Челябинск» ВКонтакте.

«Центральный район, школа №8, ул. № Интернационала, 61. Невозможно дышать, не открыть форточки проветрить в помещении, выбросы удушающие», - сообщает Нина Новосел.

Химический запах в районе железнодорожного вокзала, улицы Доватора, на Копейском шоссе, у Алмаза, на Молодогвардейцев, Комсомольском проспекте, Чайковского, Куйбышева, Краснопольском, делятся жители в группе «Нетипичный Челябинск».

«В области тоже самое, только без запаха гари», - рассказывает Анна Мазитова. Жительница Долгодеревенского (Сосновский район) рассказала, что у них в поселении даже соседних домов не видно и в воздухе явственно ощущается запах формальдегида.

Правда, не все жители ощущают неприятные запахи и не разделяют беспокойство земляков. «Зачем из-за природных явлений, таких как изменение температуры. давления, влажности и отсутствие ветра, делать проблемы или того хуже – фейки», - интересуется Александр Романов.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в регионе на выходные не ожидаются неблагоприятных погодных условий. А вот туман и садки в виде мокрого снега и дождя были в пятницу, субботу и прогнозируют ночью и утром в воскресенье.

В Челябинском Гидромецтеоцентре сообщили, что с 31 марта по третье апреля 2022 года на постах наблюдений за атмосферным воздухом Росгидромета в Челябинске будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию и калибровке автоматических газоанализаторов. «В связи с этим в Единой информационной системе мониторинга качества атмосферного воздуха г. Челябинска возможно отображение некорректных значений концентраций загрязняющих веществ», - предупреждают в ведомстве.

На сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в режиме реального времени должен отображаться уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска. На вечер субботы показатели на всех постах соответствуют норме.

Автор: Любовь Юрина
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В субботу, второго апреля, Челябинск накрыл густой туман. Это уже отразилось на работе международ
02.04.2022

Из-за тумана, накрывшего Челябинск, в аэропорту задержаны авиарейсы на прилет и вылет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Ленинградской области задержан украинский неонацист, сбежавший в Россию по гуманитарному коридо
02.04.2022

Украинского неонациста задержали в Ленинградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Карталинского района (Челябинская область) предупредили о новых участках подтопления талы
02.04.2022

В Карталинском районе новые подтопления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском театре оперы и балета им. Глинки накануне, первого апреля, отметили День театра и Д
02.04.2022

В челябинском театре оперы прошёл «межтеатральный капустник»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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02.04.2022 15:36

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02.04.2022 15:30

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02.04.2022 12:57

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02.04.2022 12:36

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ЮУЖД отправила 65 автобусов из Кургана в Якутию

30.03.2022 19:44

В Челябинской области ФСБ задержала сторонника неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»

30.03.2022 17:37

Челябинский театр оперы и балет готовится к показу знаменитой «Пиковой дамы»

30.03.2022 17:36

В России ставка по льготной ипотеке вырастет до 12%

30.03.2022 17:19

Анонсы событий и мероприятий на 31 марта

30.03.2022 17:15

Депутаты Магнитогорска приняли отчёт главы города

30.03.2022 17:14

Дмитрий Песков о переговорах в Стамбуле: Не можем констатировать каких-то прорывов

30.03.2022 17:04

Бот-консультант ответит на вопросы южноуральцев по выплатам на детей от трех до семи лет

30.03.2022 16:43

Верховный суд России разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам

30.03.2022 16:40

Южноуральские дорожники сетуют - весна где-то потерялась

30.03.2022 16:30

«Лики Евразии»: ЮУрГУ приглашает к знакомству с волшебными зеркалами прошлого

30.03.2022 16:14

В четверг в Челябинской области сыро и ветрено

30.03.2022 16:13

Генпрокуратура ЛНР начала проверку по факту обстрела Луганска «Точкой-У»

30.03.2022 16:11

Скоков представил врио начальника полиции Усть-Катава

30.03.2022 15:49

В бане на Таганае подросток-лыжник обварился кипятком