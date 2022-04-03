Челябинцы жалуются на туман с химическим запахом, а на постах Росгидромета – техосблуживание

Жители Челябинска и соседнего Сосновского района жалуются на густой туман с химическим запахом. В аэропорту областного центра отменены часть рейсов на прилет и вылет. Посты Росгидромета в Челябинске не смогут корректно отображать уровень загрязнения воздуха, так как в этот период будет проводиться техобслуживание.

«Туман еще гуще стал. Вроде и свежо на улице, и примесь запаха какая-то непонятная», - сообщают жители Чурилово в группе «Наш Челябинск» ВКонтакте.

«Центральный район, школа №8, ул. № Интернационала, 61. Невозможно дышать, не открыть форточки проветрить в помещении, выбросы удушающие», - сообщает Нина Новосел.

Химический запах в районе железнодорожного вокзала, улицы Доватора, на Копейском шоссе, у Алмаза, на Молодогвардейцев, Комсомольском проспекте, Чайковского, Куйбышева, Краснопольском, делятся жители в группе «Нетипичный Челябинск».

«В области тоже самое, только без запаха гари», - рассказывает Анна Мазитова. Жительница Долгодеревенского (Сосновский район) рассказала, что у них в поселении даже соседних домов не видно и в воздухе явственно ощущается запах формальдегида.

Правда, не все жители ощущают неприятные запахи и не разделяют беспокойство земляков. «Зачем из-за природных явлений, таких как изменение температуры. давления, влажности и отсутствие ветра, делать проблемы или того хуже – фейки», - интересуется Александр Романов.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в регионе на выходные не ожидаются неблагоприятных погодных условий. А вот туман и садки в виде мокрого снега и дождя были в пятницу, субботу и прогнозируют ночью и утром в воскресенье.

В Челябинском Гидромецтеоцентре сообщили, что с 31 марта по третье апреля 2022 года на постах наблюдений за атмосферным воздухом Росгидромета в Челябинске будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию и калибровке автоматических газоанализаторов. «В связи с этим в Единой информационной системе мониторинга качества атмосферного воздуха г. Челябинска возможно отображение некорректных значений концентраций загрязняющих веществ», - предупреждают в ведомстве.

На сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в режиме реального времени должен отображаться уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска. На вечер субботы показатели на всех постах соответствуют норме.