Минэкологии объяснило причины обмеления и помутнения Увильдов

Минэкологии Челябинской области объяснило причины обмеления озера Увильды, являющегося памятником природы и одной из прекраснейших «водных жемчужин» региона.

Напомним, темой обмеления водоема заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин, которому на это пожаловались местные жители.

«Обмеление водоемов Южного Урала, в том числе и озера Увильды, в последние несколько лет связано с тем, что сейчас завершается естественный природный 50-летний цикл понижения уровней воды на Западно-Сибирской низменности», - пояснили в министерстве экологии региона.

Комментируя заявление жителей о помутнении воды, специалисты минэкологии пояснили, что причина этого явления кроется в аномальной жаре, при которой пыльца оседает на поверхности водоема и создает абсолютно безопасную для людей пленку (исключением являются аллергики или люди с индивидуальной непереносимостью ее компонентов).

«Так как Увильды – особо охраняемая природная территория, мониторинг озера ведется постоянно. А в 2021 году было проведено комплексное обследование водоема», - сообщили в министерстве экологии, заявив о его готовности представить все документы, все заключения специалистов и ученых относительно озера Увильды представителям Следственного комитета, если возникнет такая необходимость.