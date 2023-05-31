31.05.2023
Суд вынес приговор мужчине, по вине которого погиб мальчик из поселка Дзержинка
31.05.2023
Эндуро-гонка в «Солнечной долине» Миасса подарила участникам массу позитива и ярких эмоций
31.05.2023
Житель Челябинска обозначил проблему со стоянками на Краснопольском проспекте
31.05.2023
В Челябинской области как минимум 70 садовых товариществ нарушают природоохранное законодательство
31.05.2023
Обмелением озера Увильды заинтересовался глава СКР
31.05.2023
Общественники заявили о массовой гибели деревьев в челябинском сквере искусств
Минэкологии объяснило причины обмеления и помутнения Увильдов
В министерстве готовы представить СКР все заключения ученых по озеру
31.05.2023
Обмелением озера Увильды заинтересовался глава СКР
23.05.2023
Южуноуральцев наградили за спасение 17 сапбордистов на озере Увильды
08.09.2022
Перевозчик отказался работать на маршруте Челябинск - оз. Увильды («Лесное озеро»)
19.02.2021
Чиновников, строивших коттеджи на месте детского лагеря, оставили на свободе
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023