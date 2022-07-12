Минэкологии опровергает факт слива в озеро Курги бытовых отходов

Министерство экологии Челябинской области опровергает факт слива в озеро Курги (Аргаяшский район) слива бытовых отходов – местные жители подозревали, что слив имел место быть, заявляя об исходящем от водоема неприятном запахе.

Жалоба на удручающее состояние озера была опубликована накануне в сообществе «А.Л. Текслер, помоги» в ВКонтакте. Автор поста Юрий Седов призывал главу региона посетить Курги.

«Может возникнуть экологическая катастрофа. Уже сейчас озеро затягивает тиной, запах ужасный, а вид и того хуже», - написал южноуралец, сопроводив свой крик отчаянья фотографиями, на которых водоем действительно выглядел далеко не лучшим образом.

На данное обращение отреагировали специалисты регионального государственного экологического надзора минэкологии Челябинской области, выехав на озеро Курги для осуществления контрольно-надзорных мероприятий.

В минэкологии отметили, что на затягивание озера тиной и исходящее от него зловоние жаловались владельцы участков СНТ «Луч», предполагавшие, что в водоем сливались бытовые отходы, однако в ходе выезда специалистов данный факт не подтвердился.