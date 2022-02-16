Мнение регоператора: Челябинская область может потерять свою привлекательность для туристов из-за нелегальных свалок

Города и районы Челябинской области, в которых активно развивается туризм, рискуют потерять свою привлекательность для любителей отдыха, спорта и путешествий из-за несанкционированных свалок. Об этом заявляет региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как отмечают в пресс-службе ООО «ЦКС», на такие выводы наталкивает целый ряд фактов: жители Южного Урала все чаще сообщают о появлении мусора в окрестностях населенных пунктов. Такие случаи фиксируются и в Златоусте, и в Миассе, и в Чебаркульском районе.

Последнее сообщение пришло от жителей Миасса, которые в январе на выезде из города зафиксировали факт сброса древесных отходов в карьере. Сейчас по данному факту проводится проверка. И случай далеко не единственный.

По информации Центра коммунального сервиса, еще в 2018-м году (до старта реформы сферы обращения с ТКО) в регионе была проведена большая ревизия, в ходе которой только в Миасском городского округе зафиксировали 94 несанкционированные свалки. Общий накопленный объем мусора на них тогда оценивался в две тысячи 200 тонн.

При этом администрации Миасса ежегодно тратит колоссальные средства на ликвидацию нелегальных свалок. За три года силами муниципалитета было зачищено и убрано два десятка несанкционированных объектов. Однако никто не оценивал, насколько разрослись те свалки, которые еще не были ликвидированы.

Большой проблемой для крупных муниципалитетов, входящих в состав Карабашского кластера, является отсутствие объектов захоронения отходов. Отработавшие свой срок свалки Миасса и Златоуста закрыты несколько лет. Производств, которые могли бы принимать те же строительные и древесные отходы на переработку, тоже нет. При этом вывоз отходов на удаленный полигон ТБО в Полетаево, который может принимать отходы, является дорогостоящим процессом. Одно только транспортирование тонны мусора оценивается четыре-шесть тысяч рублей (без стоимости обработки и захоронения). До закрытия Васильевской свалки таких расходов для местного бизнеса просто не существовало – они были нулевыми.

В прошлом году специалисты ЦКС направили уведомления о необходимости заключить договоры на вывоз ТКО в 630 организаций, которые ведут деятельность в городах и районах из Карабашского кластера. В Миассе такие уведомления были направлены по 226-ти адресам. Однако лишь 26 организаций через суд или по требованию минэкологии региона исправили нарушение закона, заключив договоры с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов.

«Но эти цифры - вершина айсберга. ЦКС курирует лишь сферу обращения с твердыми коммунальными отходами. Другие виды мусора (строительные и древесные отходы, отходы от капитальных ремонтов) находятся в серой зоне. Сколько таких отходов оседает в округе, неизвестно», - подчеркивает регоператор.

В Центре коммунального сервиса отмечают, что предприниматели, безусловно, стремятся оптимизировать свои затраты. Кто-то предпочитает заключать договоры на вывоз отходов с организациями, которые «не задирают цены». Однако мало кто задумывается, что груз вывозится до скрытого в ближайшем лесу оврага, в старый заброшенный карьер или до ближайшей несанкционированной свалки, которую еще не успели ликвидировать. И без системных решений этот порочный круг вряд ли можно разорвать.