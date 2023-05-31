В Челябинской области как минимум 70 садовых товариществ нарушают природоохранное законодательство.

Отметим, речь идет о дачных кооперативах в муниципалитетах, где услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) оказывает региональный оператор Центр коммунального сервиса.

Всего в зоне ответственности ЦКС насчитывается 70 садовых объединений, уклоняющихся от заключения договора на вывоз ТКО, из них 37 - в Карабашском кластере, пять - в Магнитогорском, 28 - в Челябинском.

Кроме того, ряд объединений этой сферы, по всей видимости, заключили лишь формальные договоры с регоператором. Об этом свидетельствует отсутствие фактических заявок от этих организаций на вывоз отходов. В Карабашском кластере три таких СНТ-«молчуна», в Челябинском кластере -29, в Магнитогорском - 11. Все данные приведены по состоянию на 31 мая 2023 года.

Как отмечают в пресс-службе ЦКС, все юридические лица, включая садовые товарищества, в соответствии с действующим законодательством обязаны заключить договор с региональным оператором на вывоз ТКО. Это четко следует из положений федерального закона №89 «Об отходах производства и потребления», где говорится, что «собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления».

В прошлые годы ЦКС активно сотрудничал с прокуратурой, подавая в надзорное ведомство списки организаций, которые не пользуются услугой по обращению с ТКО и тем самым нарушают природоохранное законодательство. Тогда надзорное ведомство активно выносило представления садовым товариществам, не соблюдавшим требования закона, о необходимости заключить договоры на вывоз ТКО. После работы прокуроров целый ряд садовых объединений направил в ЦКС документы для оформления.

Добавим, что возле садовых товариществ периодически возникают несанкционированные свалки. По закону виновное в их появлении лицо или организация обязаны за свой счет ликвидировать скопление отходов, а также компенсировать нанесенный экологический ущерб. Согласно пункту 3 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ за причинение вреда окружающей среде юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 400 до 500 тысяч рублей.

В случае, если виновным будет признано садовое товарищество, все затраты могут автоматически лечь на его участников, которые оплачивают членские взносы. ЦКС сотрудничает с правоохранительными органами для выявления виновных в этих нарушениях.