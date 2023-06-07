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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Фестиваль «Русский хоровод 2023» состоится 12 июня в Кыштымском городском округе. 27-ой
07.06.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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07.06.2023

В Варненском районе из-за сухой грозы произошел лесной пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.06.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2023

Желтые баки Челябинска для раздельного сбора мусора массово атакуют вандалы
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Желтые баки Челябинска для раздельного сбора мусора массово атакуют вандалы

Мусорные баки Челябинска желтого цвета, предназначенные для сбора вторичного сырья, массово атакуют вандалы, сообщает сегодня, седьмого июня, региональный оператор – Центр коммунального сервиса.

Злоумышленники «красят» контейнеры, «украшают» их каракулями, наносят на емкости рекламу, а отдельные баки ломают или даже сжигают.

Только в мае от действий вандалов пострадало 78 контейнеров. Еще три бака для раздельного сбора отходов неизвестные лица сожгли, одну емкость для мусора – сломали.

Как отмечают в пресс-службе ЦКС, многие «художества» нанесены поверх маркировки, разъясняющей, какие именно виды вторичного сырья необходимо размещать в желтые баки. Таким образом, важная информация становится нечитаемой. Как результат - в контейнеры под вторичное сырье попадают органика и пищевые отходы, которые загрязняют вторичное сырье, вывозимое отдельными мусоровозами. В итоге действия вандалов сводят на нет усилия огромного количества челябинцев, активно участвующих в раздельном сборе отходов.

В соответствии со статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» причастным к порче баков грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, реального срока (до двух лет лишения свободы) либо принудительных работ (до одного года). Кроме того, виновные в подобных преступлениях в силу закона обязаны компенсировать убытки, нанесенные компании-собственнику.

Выявить нарушителей сегодня помогают видеокамеры во дворах и на контейнерных площадках Челябинска. Вместе с тем, помощь очевидцев также пригодилась бы правоохранительным органам в расследовании инцидентов.

ЦКС призывает южноуральцев сообщать в полицию о подозрительных событиях на контейнерных площадках. Фиксация противоправных действий на фото и видео очень поможет в поимке злоумышленников.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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07.06.2023

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07.06.2023 11:01

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В Юрюзани открылась детская стоматология

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Челябинцы не готовы брать кредит на свой отдых

05.06.2023 09:43

Проверку по информации о падении остановки на ребенка в Челябинске проводят следственные органы

05.06.2023 09:23

Жительница Троицка, спасая козу, сама едва не утонула в болоте битума

05.06.2023 09:07

В Сосновском районе в ДТП пострадали два взрослых и 15-летний подросток

05.06.2023 08:47

«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы

05.06.2023 08:28

В Челябинской области силовики пресекли попытку теракта и диверсии

04.06.2023 23:17

Анонсы событий и мероприятий на 5 июня (18+)

04.06.2023 13:30

Полиция обеспечила охрану порядка во время проведения молебна о Победе в Челябинске