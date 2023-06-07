Желтые баки Челябинска для раздельного сбора мусора массово атакуют вандалы

Мусорные баки Челябинска желтого цвета, предназначенные для сбора вторичного сырья, массово атакуют вандалы, сообщает сегодня, седьмого июня, региональный оператор – Центр коммунального сервиса.

Злоумышленники «красят» контейнеры, «украшают» их каракулями, наносят на емкости рекламу, а отдельные баки ломают или даже сжигают.

Только в мае от действий вандалов пострадало 78 контейнеров. Еще три бака для раздельного сбора отходов неизвестные лица сожгли, одну емкость для мусора – сломали.

Как отмечают в пресс-службе ЦКС, многие «художества» нанесены поверх маркировки, разъясняющей, какие именно виды вторичного сырья необходимо размещать в желтые баки. Таким образом, важная информация становится нечитаемой. Как результат - в контейнеры под вторичное сырье попадают органика и пищевые отходы, которые загрязняют вторичное сырье, вывозимое отдельными мусоровозами. В итоге действия вандалов сводят на нет усилия огромного количества челябинцев, активно участвующих в раздельном сборе отходов.

В соответствии со статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» причастным к порче баков грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, реального срока (до двух лет лишения свободы) либо принудительных работ (до одного года). Кроме того, виновные в подобных преступлениях в силу закона обязаны компенсировать убытки, нанесенные компании-собственнику.

Выявить нарушителей сегодня помогают видеокамеры во дворах и на контейнерных площадках Челябинска. Вместе с тем, помощь очевидцев также пригодилась бы правоохранительным органам в расследовании инцидентов.

ЦКС призывает южноуральцев сообщать в полицию о подозрительных событиях на контейнерных площадках. Фиксация противоправных действий на фото и видео очень поможет в поимке злоумышленников.