07.06.2023
Желтые баки Челябинска для раздельного сбора мусора массово атакуют вандалы
07.06.2023
Огонь помог похитителю в Чебаркульском районе
07.06.2023
ММК определил лучших рационализаторов по итогам прошлого года
07.06.2023
В Чебаркуле выбрали «Мисс Уралкуз-2023»
07.06.2023
Юные челябинцы покажут в Сочи «Танцы народов мира»
07.06.2023
В Юрюзани открылась детская стоматология
Желтые баки Челябинска для раздельного сбора мусора массово атакуют вандалы
14.02.2023
Челябинцы уничтожили баки для раздельного сбора мусора
25.01.2023
В этом году потребность частного сектора Челябинска в контейнерных площадках будет закрыта
16.01.2023
В Челябинске появились специальные контейнеры для раздельного сбора мусора
26.12.2022
В 2023 году в Челябинске и Копейске будет обеспечен стопроцентный раздельный сбор отходов
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023