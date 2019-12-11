На дорогах Челябинска станет значительно меньше технической соли. Объемы противогололедной смеси, используемой при обработке улично-дорожной сети, будут существенно снижены в столице Южного Урала по поручению главы региона Алексея Текслера.

Как отмечают в пресс-службе городской мэрии, совсем отказаться от обработки технической солью не представляется возможным. В соответствии с ГОСТами обрабатывать необходимо подъемы; спуски; отдельные перекрестки; путепроводы; участки, где происходят коммунальные аварии и где вода разливается на проезжую часть. Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения противогололедную обработку необходимо производить на городских улицах, где в связи с особенностями рельефа и близостью водоемов в мороз, при высокой влажности воздуха дорожное полотно покрывается наледью.

«Превентивная обработка дорожного покрытия противогололедными материалами производится до появления прогнозируемой скользкости, тем самым предотвращая ее образование. Кроме того, обработку проезжей части проводят по предписаниям ГИБДД», - отмечают в пресс-службе администрации Челябинска.

На сайте городской мэрии опубликован список улиц, где дорожники будут сыпать техническую соль. Участков получилось 46:

- перекресток ул. Хлебозаводская - Северный луч

- путепровод «Коксохим» в районе ул. Монтажников и ул. Морская

- мост через реку Миасс от ул. Дачная до Свердловского тракта

- ул. Сосновая роща - ул. Тургоякская

- ул. Конноспортивная в зоне действия знаков «Опасные повороты»

- шоссе Металлургов - ул. Жукова - ул. 50лет ВЛКСМ

- путепровод «ТЭЦ 3»

- Бродокалмакский тракт на всем протяжении

- ул. Кулибина на участке от ул. Мамина до ул. Танкистов

- ул. Мамина - ул. Чоппа

- проспект Давыдова на всем протяжении

- путепровод «Челябинск Главный»

- Троицкий тракт путепровод «7 км»

- Троицкий тракт путепровод «ЧПАТО-2»

- Троицкий тракт путепровод «Металл база»

- Троицкий тракт путепровод «Новосинеглазово»

- Троицкий тракт путепровод «Исаково»

- автодорога А13 путепровод «10 км»

- Уфимский тракт путепровод «Федоровка»

- Копейское шоссе, путепровод поселок Фатеевка

- Копейское шоссе, путепровод Рождественского, автодорога «Меридиан»

- ул. Худякова плотина (Гидроузел)

- путепровод ул. Рабоче-Колхозная

- Свердловский проспект через реку Миасс (Торговый центр)

- развязка ул. Братьев Кашириных - Свердловский проспект

- проспект Победы на участке от ул. Российская до ул. Кудрявцева

- проспект Победы - выезд на автодорогу «Меридиан»

- автодорога «Меридиан» путепровод ул. Новомеханическая

- Комсомольский проспект - ул. Косарева

- Свердловский тракт - ул. Черкасская

- Свердловский тракт - Северный луч

- ул. Черкасская мост через реку Миасс

- Свердловский тракт - «Ветлечебница»

- Свердловский тракт путепровод «ЧЗТТ»

- путепровод через Ж.Д. пути ул. Мастеровая

- путепровод Шагольская - Северный тракт

- Комсомольский проспект - ул. Краснознаменная

- путепровод от ул. Каслинская до «Лакокрасочного завода»

- перекресток ул. 40 летия Победы - пр. Победы (подъем-спуск)

- перекресток ул. Молодогвардейцев - пр. Победы (подъем-спуск)

- перекресток ул. Энгельса - ул. Труда (подъем-спуск)

- перекресток ул. Свободы - пр. Ленина (подъем-спуск)

- перекресток ул. Цвиллинга - пр. Ленина (подъем-спуск)

- перекресток ул. Российская - пр. Ленина (подъем-спуск)

- перекресток ул. Пети Калмыкова - шоссе Металлургов (подъем-спуск)

- перекресток ул. Хлебозаводская - ул. 32-годовщины Октября (подъем-спуск)