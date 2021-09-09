На разделительном газоне в Челябинске завершается замена погибшего кизильника

В Челябинске подходят к концу работы по высадке новых кустов кизильника на разделительном газоне по улице Гагарина.

Как отмечают в городской администрации, кустарники высаживают взамен неприжившихся растений – на участке от улицы Новороссийской до улицы Дзержинского.

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Замену кизильника производит подрядная организация ООО «ПромСтрой» в рамках гарантийных обязательств. В общей сложности замене подлежит 700 кустов.

Отметим, кизильник является растением, которое в этом году в Челябинске не приживалось наиболее часто – наряду с другим кустарником (пузыреплодником) и такими деревьями, как тополя и ивы.

Работы по замене неприжившихся растений в южноуральской столице приостанавливались по причине сильной жары в августе. Высадка новых деревьев и кустарников должна быть завершена до 20-го сентября. Речь идет о 22-х объектах, включая улицы и транспортные развязки.