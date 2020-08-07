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На Таганае появились новые «столовые» для птиц и зверей

Среда обитания
Сегодня, 10:04
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В национальном парке "Таганай" (Челябинская область) появились четыре новые "столовые" для птиц и зверей.

Подкормочные площадки установили в районах Киалимского кордона, приюта "Таганай" и неподалёку от развилки, известной как Стрелка. Своей очереди ждёт ещё одна "столовая", её оборудуют поблизости от метеостанции.

Всего подобных площадок на Таганае около десяти. И судя по данным фотоловушек, они пользуются спросом. 

Как сообщает телеграм-канал "Таганай ньюс", в числе постоянных посетителей копытные, а также глухари, рябчики и зайцы. Заглядывают в надежде на сытный обед и хищники.

В другом нацпарке Южного Урала - "Зигальге" - в недавнем временем появились "жилые кварталы" для птиц. В симпатичных домих селятся не только скворцы, но и синицы, зарянки, мухоловки, горихвостки. На территории парка "Зигальга" обитают пернатые около 160-ти видов.

В этой заповедной территории находятся места гнездования редких и охраняемых птиц, внесённых в международную, национальную и региональную Красные книги, в том числе чёрный аист, чёрный дрозд, уральская неясыть. 

"Зигальга" в Катав-Ивановском районе является ключевой  орнитологической территорией международного значения. В телеграм-канале "Зигальга ньюс" отмечают, что данное обстоятельство стало одной из предпосылок к созданию национального парка в рамках нацпроекта "Экология".

Оба нацпарка любимы туристами (и не только южноуральцами). Например, на Таганае в  июле этого года был побит рекорд посещаемости. За один месяц в нацпарке побывали свыше 24-х тысяч туристов. В июле 2019-го число гостей заповедной территории было ощутимо меньше (на четыре с половиной тысячи человек). Как оказалось, чаще всего на Таганай приезжают жители Челябинска.

Не только для зверей и птиц здесь создают комфортные условия - продолжает обновляться и инфраструктура для туристов, готовятся к открытию новые объекты. 
Так, в рамках нацпроекта "Экология" на Таганае продолжают прокладывать новый маршрут по направлению к Большой Каменной реке. Идет укладка настила, который позволит путешественникам обойтись без резиновых сапог, преодолевая заболоченный участок реки Тесьма (мост через нее скоро будет готов, а пока пешеходам поможет настил вблизи капитального сооружения).

Кроме того, возле въезда в Центральную усадьбу нацпарка скоро появится ещё одна парковка. Она будет бесплатной и дополнительно вместит до трёхсот автомобилей.

 

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