На Таганае раньше обычного распустился пальчатокоренник Фукса

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) на несколько дней раньше обычного распустился пальчатокоренник Фукса.

«Как и многим сородичам, этой орхидее требуется гриб-партнер, без которого пальчатокоренник Фукса не сможет начать расти и развиваться. Растение любит селиться на лесных полянах и вдоль троп и иногда поднимается в горы, на высоту до тысячи метров», - отмечают в нацпарке.

Интересно, что это растение в первый раз зацветает лишь на 9-11 год жизни. Цветки пальчатокоренника Фукса отличаются друг от друга, как отпечатки пальцев у людей: есть светло-розовые, есть темно-сиреневые, у одних листья светлые, у других – наоборот. Есть даже растения-альбиносы, рассказали в НП «Таганай».