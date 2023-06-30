30.06.2023
ММК стал партнером национальных проектов
30.06.2023
ЧелГУ открывает программы с изучением персидского языка
30.06.2023
На Таганае раньше обычного распустился пальчатокоренник Фукса
30.06.2023
ЮУЖД обеспокоена увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
30.06.2023
В Челябинске на пожаре погибла пожилая женщина
30.06.2023
В Челябинске появится еще одна территория молодежи
На Таганае раньше обычного распустился пальчатокоренник Фукса
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
14.06.2023
На Таганае раньше обычного зацвел любовный корень
10.06.2023
На Таганае отмечают нашествие злостных вредителей
09.06.2023
«Таганай» представил свой опыт организации экопросвещения
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023