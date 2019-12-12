На уборку региональных дорог выведено 108 единиц техники, в Челябинске - 147
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Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 09:55

В ночь с 11 на 12 декабря в центральных, северо-западных и северо-восточных Челябинской области прошел снег. Лишь в Чесменском, Агаповском, Брединском, Карталинском и Кизильском районах обошлось без осадков.

По данным Челябинского Гидрометцентра, выпало от 0,3 до 5 миллиметров осадков.

На отдельных участках дорог наблюдалась гололедица, ночью местами метели, налипание мокрого снега на провода. 

На региональных автодорогах ночью работали 108 единиц техники: 61 комбинированная дорожная машина (КДМ), 26 МТЗ, 10 автомобилей «Урал-Тройка» и 11 автогрейдеров.

В Челябинске снегопад начался в промежутке от 2 до 2.30 часов в зависимости от района и 2.00 - 2.30 часов 12 декабря и продолжается до сих пор.

«Ситуация осложнена тем, что снегопад начался при температуре воздуха около нуля и высокой влажности. В течение дня температура будет снижаться», - пояснил в Упрдор.

С началом снегопада была начата патрульная снегоочистка 12 колоннами. В первую очередь расчищались основные магистрали.  В том числе, в сопровождении машин ДПС. Всего в ночную смену на дорогах города работало 147 единиц техники. Вручную улицы очищали от снега 47 дорожных рабочих.

Работы не прекращаются до сих пор. Часть маршрутов на данный момент пройдена колоннами дважды. Бригады ручной уборки расчищают закрепленные тротуары вдоль дорог и на путепроводах и остановки, где образовался вал от проходящих колонн.

Ведется обработка противогололедными материалами на опасных участках дорог - спусках, подъемах и перекрестках, в местах образования наледи выходов воды на проезжую часть.

Ранним утром на дорогах города образовались девятибальные пробки, сейчас – 6 баллов. Затруднено движение на отдельных участках на Энгельса, Блюхера, Свердловском, Труда, Копейском шоссе, Победы.

Днем на городские магистрали планируется вывести 140 единиц техники. Работать будут 12 колонн, которые продолжат сплошное подметание проезжих частей. Будет продолжена раздвижка образовавшихся валов на остановках, пешеходных переходах. В бригадах ручной уборки будет задействовано 53 человека. В зависимости от ситуации выход техники будет корректироваться.

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