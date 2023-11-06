На Земле началась крупная магнитная буря – одна из наиболее мощных за последние годы

Вечером пятого ноября на Земле началась исключительно крупная магнитная буря, вызванная ударом солнечной плазмы. Она продолжится и шестого ноября.

«Исключительно сильная магнитная буря, одна из наиболее мощных за последние несколько лет, началась на Земле примерно в 13 часов по московскому времени, и продолжается уже около 10 часов, - сообщили в Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН). - Событие вызвано плазменным облаком, выброшенным с Солнца в сторону Земли ещё около двух дней назад, третьего ноября».

Приход плазмы к Земле ожидался шестого ноября и прогнозировалась слабая магнитная буря уровня G1 (самого низкого класса). Но облака газа ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой.

Пятого ноября с 14 до 20 часов отмечалась умеренная магнитная буря (уровня G2), с 17 до 23 часов была сильная магнитная буря (уровня G3 - третий класс по пятибалльной шкале), с 23 часов и по настоящее время – вновь умеренная буря.

Магнитные бури продолжатся и в понедельник. «На настоящий момент Земля находится в облаке солнечной плазмы, в котором, судя по всему, останется как минимум до утра шестого ноября», - прогнозируют специалисты.

По прогнозам Gismeteo, геомагнитные возмущения вероятны с пяти часов утра шестого ноября. С восьми до 11 часов - умеренная магнитная буря силой шесть баллов, затем с 11 до 14 часов – небольшие геомагнитные возмущения.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

Напомним, с начала сентября периодически отмечается рост числа вспышек на Солнце.

В первый месяц осени произошло больше магнитных бурь, чем всё прошедшее лето. В летние месяцы зарегистрировано три бури: с 15 на 16 июня, 25 июня и пятого августа.

В сентябре первая магнитная буря была зарегистрирована в начале месяца, вторая - 12 сентября (уровня G1). Несмотря на слабый балл и короткую продолжительность, событие вызвало полярные сияния, пик которых пришелся на территорию России.

Третья магнитная буря прогнозировалась 19 сентября. Прогноз подтвердился. Событие при этом оказалось заметно сильнее ожидавшегося. «Первые возмущения магнитного поля были зарегистрированы в понедельник, а максимальные индексы 19 сентября достигли значений Kp=6.67 при изначальном прогнозе на Kp=5», - рассказали в Лаборатории. Четвертая буря была зарегистрирована 25 сентября.

Бури лета и осени текущего года пока достигали лишь значения, близкого к уровню G3.

«Рекордным событием этого года, а также последних нескольких лет, остается буря от 23-24 апреля, которая в пике достигала G4. Событий уровня G5 не наблюдалось на Земле уже около 20 лет. Последняя буря соответствующего класса была зарегистрирована ещё 11 сентября 2005 года», - отметили в Лаборатории солнечной астрономии.