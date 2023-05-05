Наталья Котова поблагодарила челябинцев за вклад в наведение чистоты в городе

Глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила жителей за вклад в наведение чистоты в городе.

«Весь апрель мы с вами наводили в нашем городе порядок к майским праздникам. В общегородских субботниках приняли участие почти 30 тысяч человек», - отметила мэр.

По словам Натальи Котовой, для оперативного сбора мусора задействовали 500 транспортных средств, на полигон отправили почти 25 тысяч тонн мусора.

«Если перевести эту цифру в мешки, то она превышает 160 тысяч штук. Это колоссальная работа, за которую я благодарю каждого из тех, кто принял в ней участие!» - сказала градоначальница.

Наталья Котова обратилась к жителям и гостям Челябинска с просьбой сохранять порядок, наведенный совместными усилиями.

«Безусловно, в текущем режиме наши подрядчики продолжат поддерживать чистоту. Однако сейчас именно от каждого из нас зависит, насколько комфортным и приятным будет наш Челябинск!» - подчеркнула мэр.