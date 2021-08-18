Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске

Прорыв опорного коллектора в районе предприятия МУП «ПОВВ» в Челябинске мог стать одной из причин залпового выброса сероводорода в воздух города.

Коммунальная авария была выявлена сегодня, 18 августа, в ходе проведения рейдовых мероприятий в Металлургическом районе сотрудниками министерства экологии и специалистами Центра экологического мониторинга.

Напомним, около трех часов ночи 18 произошел залповый выброс сероводорода в районе очистных сооружений МУП ПОВВ Челябинска. Было зарегистрировано превышение по сероводороду в 29,8 раз.

Днем администрация города заявила, что ПОВВ не имеет отношение к ЧП – на территории предприятия не зафиксировано нештатных и аварийных ситуаций. Проведенная проверка обнаружила порыв на прилегающей к МУП территории.

«При осмотре прилегающей к МУП ПОВВ территории удалось установить прорыв напорного канализационного коллектора», - рассказал замминистра экологии Виталий

В результате коммунальной аварии произошло затопление территории фекальными стоками, что и было одной из причин возникновения неприятного запаха и сероводорода.

«На основании этого можно говорить о том, что превышения, возможно, случились из-за накопления загрязняющих веществ в приземном слое в результате действия режима НМУ и дальше по реке Миасс случилось распространение неприятного запаха», - пояснил чиновник.

Минэкологии объявило о стабилизации ситуации - на данный момент превышений по сероводороду не выявлено. Состояние атмосферного воздуха нормализовалось.

В настоящее время ведутся работы по устранению коммунальной аварии. Все материалы переданы в надзорные органы. Свою проверку уже проводит прокуратура Челябинской области.

ФОТО: министерство экологии Челябинской области