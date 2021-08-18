В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду

Сильнейший залповый выброс по сероводороду произошел в среду, 18 августа, ночью в районе очистных МУП ПОВВ в Металлургическом районе Челябинска.

«Ночью нашей системой мониторинга зафиксированы экстремально разовые превышения по сероводороду в районе очистных сооружений. Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных», - рассказал замминистра экологии Виталий Безруков.

В группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте отмечают, было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 26,9 раза.

«Токсичность сероводорода проявляется в раздражающем действии на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, угнетении тканевых дыхательных ферментов. При хронической интоксикации развиваются функциональные нарушения нервной системы, упадок питания, малокровие, бронхит, дрожание пальцев и век, боли в мышцах и по ходу нервных стволов. Вызывает поражение дыхательных путей и глаз», - отмечают в группе.

Минэкологии заверяет, что на данный момент ситуация стабилизировалась, и резкий запах уже не ощущается. Но в некоторых районах города до сих пор может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом «канализации».

Усугубляет ситуацию жаркая и безветренная погода (воздух будет прогреваться до плюс 32-34 градусов, ветер неустойчивый до шести метров в секунду.

Предприятиям Металлургического, Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского районов предписано снизить дополнительно выбросы в атмосферный воздух.

Администрации города Челябинска поручено усилить полив улиц.

Жителям советуют не открывать окна и не проветривать помещения утром, сократить пребывание на улице до минимума. При сильном запахе использовать маски и другие средства индивидуальной защиты. Челябинцам нужно сегодня употреблять больше воды и почаще проводить влажную уборку помещений.

«Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования», - рассказал Виталий Безруков.